Визит Нэнси Пелоси на Тайвань: как отреагировали фондовые рынки и криптовалюты

2 августа внимание всего мира приковано к американской политике Нэнси Пелоси. Точнее, к визиту Спикерки Палаты представителей Конгресса США на Тайвань, который Китай считает своей территорией. Как отреагировали на рынке – читайте в материале 24 канала.

Речь идет о фондовых биржах как на материковом Китае, так и в Гонконге. Смену динамики также зафиксировали на рынке криптовалют.

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Рынки в Азии отреагировали на визит Пелоси на Тайвань

Фондовый индекс Шанхайской фондовой биржи с начала дня потерял в цене 2,26% , упав до 3 186,27 . В то время как Индекс компонентов SZSE (акции компаний на Шэньчжэньской фондовой бирже) упал до уровня 12,120,02, потеряв с открытия торгов 2,37%, пишет CNBC. В Гонконге зафиксировали аналогичную ситуацию на рынке:

биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng потерял 2,36%, опустившись до 19,689,21;

китайские компании-гиганты Alibaba и Meituan подешевели на 2,85% и 2,11% соответственно.

Динамика на крипторынку

Засамолетом Нэнси Пелоси на пути в Тайваньлиц. По крайней мере, именно такие данные зафиксировали до того, как Flightradar24 начал работать с перебоями. На момент создания этого материала самолет с американской политикой на борту приземлился на острове.

Что рынка криптовалют, то здесь тоже обнаружили отрицательную динамику, согласно данным CoinDesk . Главная криптовалюта мира – биткойн – с начала дня подешевела 1,64% . В настоящее время эта монета торгуется по цене на уровне 22,968 доллара за штуку.

Вторая по популярности криптовалюта Ethereum обвалилась на 2,90% до 1626 долларов за монету. Общая капитализация рынка криптовалют 1,07 триллиона долларов. В течение 2 августа этот показатель упал на 1,60%, информирует CoinMarketCap.

В то же время рыночная стоимость двух валют составляет:

Биткойн – 435,51 миллиарда долларов , пик цены криптовалюты зафиксировали на уровне 68 990 долларов за монету;

– , пик цены криптовалюты зафиксировали на уровне 68 990 долларов за монету; Ethereum – 194,50 миллиарда долларов, исторический максимум – 4 865 долларов за монету.

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