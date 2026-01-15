Субсидия или льгота на оплату коммуналки: что выгоднее выбрать

В Украине предоставляют различные виды помощи на оплату коммунальных услуг, в частности жилищную субсидию и льготу. Каждая из них имеет свои преимущества, а одна зависит от размера доходов.

О жилищной субсидии

Жилищная субсидия – это финансовая помощь от государства, которая назначается домохозяйствам с невысокими доходами, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Она доступна людям, которые не могут самостоятельно оплачивать полную стоимость коммунальных услуг. Субсидия зависит только от материального и имущественного положения семьи – если доход низкий, то государство компенсирует часть расходов.

Субсидии рассчитываются:

на неотапливаемый сезон – с 1 мая по 30 сентября;

– с 1 мая по 30 сентября; на отопительный сезон – с 1 октября до 30 апреля.

Ее может оформить:

Гражданин, зарегистрированный в жилом помещении;

Лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении на основании договора аренды;

Индивидуальный застройщик, дом которого не принят в эксплуатацию, но плата за жилищно-коммунальные услуги начисляется;

Внутренне перемещенное лицо, которое не зарегистрировано, но фактически проживает в жилом помещении без заключения договора аренды;

Несовершеннолетний ребенок, который остался без родительской опеки, недееспособное лицо трудоспособного возраста, над которым установлена опека, по заявлению опекуна (попечителя).

О льготе на оплату коммунальных услуг

Льгота – это определенное законом преимущество, которое предоставляется отдельным категориям граждан.Так, отдельные категории украинцев могут получить от 25 до 100% скидки на оплату газа, электроэнергии, света и т.д и тому подобное:

Дети войны – 25% скидки;

Члены семей погибших защитников – 50% скидки 50% скидки;

Многодетные семьи, детские дома семейного типа, приемные семьи, семьи опекунов – 50% скидки;

Жена (муж) умерших из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС и опекуны их детей – 50% скидки;

Семьи, имеющие ребенка с инвалидностью – 50% скидки;

Отдельные категории лиц из числа жертв нацистских преследований – 50% скидки;

Участники войны – 50% скидки 50% скидки;

Участники боевых действий – 75% скидки 75% скидки;

Лица с инвалидностью вследствие войны – 100% скидки;

Пенсионеры, ранее работавшие педагогическими, медицинскими и фармацевтическими работниками, специалистами по защите растений, работниками библиотек в селах и поселках – 100% скидки;

Лица, проживающих в селах и поселках, работают или ранее работали в музеях, государственных и коммунальных учреждениях культуры, учебных заведениях сферы культуры – 100% скидки.

Льгота может предоставляться как с учетом доходов семьи, так и без такого учета – в зависимости от категории получателя.

Можно ли одновременно получать и субсидию, и льготу?

В ПФУ объяснили: если человек имеет право и на льготу, и на жилищную субсидию, государство назначает только один вид помощи.

Получатель должен самостоятельно выбрать наиболее выгодный вариант, учитывая доходы, состав семьи и сумму коммунальных платежей.