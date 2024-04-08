Тайваньская компания, от которой зависит весь мир, получит более 11 миллиардов от США

США планируют инвестировать миллиарды долларов в проект компании Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая играет критически важную роль для мира. Американцы будут давать деньги в формате грантов и кредитов.

Тайваньская компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которая занимается изучением и производством полупроводников и лидером в этой области. TSMC производит микросхемы для таких техгигантов, как Apple и Nvidia.

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Компания TSMC получит от США миллиарды долларов

Сообщают, что США имеют целью выделить компании TSMC 11,6 миллиарда долларов в рамках проекта по расширению производства полупроводников:

6,6 миллиарда долларов предоставят в виде грантов;

Еще 5 миллиардов долларов тайваньская компания получит в формате кредита.

На момент создания этого материала, стоимость акций TSMC на бирже в Нью-Йорке колеблется на уровне 141,36 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 733,23 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance

Согласно условиям соглашения, компания TSMC построит третий завод в Финиксе, штат Аризона, дополнив два предприятия в регионе, производство на которых, должно стартовать в 2025 и 2028 годах. Третья фабрика TSMC будет опираться на 2-нанометровый технологический процесс нового поколения. Ее планируют запустить в работу до конца десятилетия.

Выделение средств для TSMC – это часть реализации плана президента США Джо Байдена по увеличению производства критически важных технологий на американской территории.

Ситуацию также прокомментировала глава Министерства торговли США Джина Раймондо. В частности, чиновница заявила, что впервые в истории в США будут массово производить передовые полупроводниковые чипы. Она также подметила, что к процессу будут привлечены американские рабочие. Джина Раймондо, кроме того, добавила, что 2-нанометровые чипы нужны как для новых технологий, включая искусственный интеллект, так и для вооруженных сил.

В то же время миллиардные вливания от США тайваньская компания сможет получить лишь через несколько месяцев. Дело в том, что сейчас для TSMC начинается процесс комплексной проверки перед достижением окончательного соглашения. Только после этого средства будут разделять на основе показателей строительства и производства. Более того, деньги могут быть возвращены, если компания TSMC не выполнит свою часть договоренностей.