Вот для чего Трамп рассказал о переговорах в Иране: все дело в нефти

Еще 23 марта Трамп сделал ряд важных заявлений. Он сообщил о переговорах с Ираном. Именно из-за них, США решили отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Как Иран отреагировал на заявление США?

Иран опроверг заявление США. Другие источники также сообщили об отсутствии прямых переговоров, сообщает Reuters.

Читайте также Цены стремительно летят вниз: Трамп сделал новое заявление об окончании войны в Иране

Интересно! Один из пакистанских чиновников указал, что переговоры по прекращению войны, могут состояться в Исламабаде на этой неделе.

Никаких переговоров с США не было проведено, а фейковые новости используются для манипулирования финансовыми и нефтяными рынками и выхода из трясины, в которой оказались США и Израиль,

– указал влиятельный спикер парламента Ирана Мохаммед Бакер Калибаф.

Более того, Иран настроен решительно. Он готов продолжать бороться с силами США и Израиля. Элитный корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) даже сообщил о готовности осуществить новые атаки.

Для чего Трамп сделал это заявление?

Стало известно, что за 15 минут до публикации Трампа об успешных переговорах, трейдеры совершили сделки с нефтяными фьючерсами на 580 миллионов долларов. Сейчас, кто именно стоит за этими операциями – неизвестно.

Биржевой аналитик указал, что пока связь между заявлениями Трампа и указанными сделками доказать сложно. Однако подозрения вызывает "агрессивная" продажа фьючерсов за 15 минут до выхода поста американского президента, сообщает Financial Times.

Обратите внимание! Белый дом отреагировал на эти подозрения. Представители американского правительства исключили слив и использование инсайдерской информации. К тому же назвали предположения о возможных манипуляциях безосновательными.

Что известно о переговорах США и Ирана?