Как ЕС реагируют на соглашение Amazon

Amazon приобрел iRobot за 1,45 миллиарда долларов. Регулятор ЕС заявил, что это соглашение угрожает европейскому рынку.

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Речь идет о том, что iRobot сможет ограничить конкуренцию в Европе. А это, в свою очередь, будет тенденцией, способствующей монополизации рынка.

Amazon может снизить заметность конкурирующих роботов-пылесосов на своей онлайн-платформе, куда скорее всего пойдут покупать потребители Франции, Германии, Испании и Италии.

– акцентирует регулятор

Комиссия ЕС продолжает расследование. Рассмотрение дела продлится до 14 февраля.

Хотя регулятор уже и высказал свою позицию, назвать это запретом нельзя, поскольку переговоры продолжаются. Amazon готов к сотрудничеству с комиссией.

Следует отметить, что после того, как разразился скандал, акции iRobot упали на 20%. Однако ценные бумаги компании стали расти. По состоянию на 28 ноября одна акция iRobot стоит 34,35 доллара. За последние 5 дней она выросла на 12,7%. При этом акции Amazon за этот же период стали больше на 1,8%.

Заметьте! Федеральная торговая комиссия США приступила к расследованию соглашения между Amazon и iRobot. Пока результаты неизвестны.