Цены на нефть повысились: чего ожидают рынки

Цены на нефть выросли более чем на 2% по сравнению с показателями прошлой недели. Инвесторы ожидают введения новых санкций США против России, что может повлиять на глобальные поставки.

Какие цены на нефть?

В понедельник, 14 июля, фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 21 цент (0,3%) – до 70,57 доллара за баррель, продолжив рост на 2,5%, зафиксированный в пятницу, 11 июля. Фьючерсы на американскую нефть марки WTI выросли на 20 центов (0,3%) – до 68,65 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что происходит с ценами на нефть?

Сейчас инвесторы ожидают введения новых санкций США против России. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что намерен отправить в Украину зенитные ракетные комплексы Patriot.

Важно! Трамп также анонсировал понедельник, 14 июля, "важное заявление" по России.

Трамп выразил недовольство президентом России Владимиром Путиным из-за отсутствия прогресса в прекращении войны в Украине и усиления ударов по украинским городам.

Кроме того, по словам четырех источников в ЕС, после воскресной встречи посланцы Евросоюза приблизились к согласованию 18-го пакета санкций против России.

Примечательно! Среди прочего, он предусматривает снижение предельной цены на российскую нефть.

На прошлой неделе нефть марки Brent подорожала на 3%, а WTI - примерно на 2,2%. Это произошло после заявления Международного энергетического агентства (МЭА), что глобальный рынок нефти может оказаться более напряженным, чем предполагалось.

Что сдерживает цены на нефть?

Аналитики отмечают, что дальнейший рост цен сдерживается данными о том, что Саудовская Аравия превысила установленную для нее квоту добычи в рамках соглашения с ОПЕК+.

Интересно! В июне Саудовская Аравия добывала 9,8 миллиона баррелей в сутки. Это на 430 тысяч баррелей больше установленной квоты ОПЕК+ (9,37 миллиона).

Согласно данным таможенной службы Китая, в июне импорт нефти в страну вырос на 7,4% в годовом выражении и составил 12,14 миллиона баррелей в сутки, что стало максимальным дневным объемом с августа 2023 года.

Предполагается, что Китай продолжит наращивать запасы нефти.