Соглашение на миллиарды долларов: Saudi Aramco ведет переговоры с главным богачом Индии

Крупнейшая нефтяная компания мира Saudi Aramco ведет переговоры о приобретении доли индийского многонационального конгломерата Reliance Industries Limited. Компания из Саудовской Аравии сосредоточила свое внимание на нефтеперерабатывающем и химическом бизнесе.

Новое соглашение поможет установить более тесные связи между крупнейшим в мире экспортером нефти и одним из самых мощных потребителей энергии.

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Что известно о соглашении

Нефтяной гигант из Саудовской Аравии обсуждает приобретение 20% активов корпорации Reliance, которую поддерживает индийский миллиардер Мукеш Амбани. Saudi Aramco готова заплатить за пакет активов от 20 до 25 миллиардов долларов в акциях. Анонимный источник сообщает, что стороны могут договориться уже в ближайшие недели. Акции индийской корпорации ускорили рост до 2,6% в Мумбаи после того, как эту информацию обнародовали СМИ.

Переговоры между компаниями продолжаются более двух лет. Этот процесс был отложен из-за пандемии коронавируса и падения цен на нефть. В случае достижения успеха, это станет первым соглашением Aramco с акциями с 2019 года, момента выхода компании на биржу. Сейчас акции фирмы стоят почтиза каждую, как информирует Yahoo! Finance.

Актуальная стоимость акций Aramco на бирже / Инфографика Yahoo! Finance

Анонимный источник добавил, что компании все еще работают над условиями соглашения, и вполне возможно переговорный процесс вновь может затянуться или вообще потерпеть крах. Ранее миллиардер Мукеш Амбани подтверждал информацию о переговорах. По его словам, тогда речь шла об оценке в 15 миллиардов долларов.

Состояние Мукеша Амбани

Forbes оценивает капитал индийского бизнесмена в 82,6 миллиарда долларов.

долларов. Согласно с Bloomberg Billionaires Index, он обладает 82,2 миллиарда долларов.

Цели Reliance и Aramco

Принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман в апреле сообщил, что страна ведет переговоры о продаже 1% акций Saudi Aramco "ведущей мировой энергетической компании". Однако он не уточнил о какой именно фирме идет.

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Это соглашение может иметь большое значение для усиления продаж Aramco в стране, где находится эта компания,

– отметил принц.

Соглашение с Reliance поможет Aramco более чем вдвое увеличить свои производственные мощности – до 8 – 10 миллионов баррелей в день. Для сравнения, в конце 2020 году этот показатель был равен 3,6 миллиона баррелей в сутки. А для индийского конгломерата контракт с Aramco гарантирует стабильные поставки нефти для его гигантских нефтеперерабатывающих заводов.