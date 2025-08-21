Великобритания ввела санкции против Хосейна Шамхани, сына старшего советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи, а также связанных с ним компаний и хедж-фонда. Лондон обвинил его в поддержке деятельности, направленной на дестабилизацию других стран, включая Украину и Израиль.

Кто такой Хоссейн Шамхани?

Хоссейн Шамхани, отец которого является старшим советником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, был внесен в санкционный список вместе с торговыми компаниями Admiral Shipping и Milavous, а также хедж-фондом Ocean Leonid Investments, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Это стало после недавних мер Вашингтона и Брюсселя против той же сети. В администрации Дональда Трампа это назвали самой большой эскалацией санкционного давления на Тегеран почти за десятилетие.

Шамхани способствовал и поддерживал враждебную деятельность иранского правительства, в частности действия, направленные на дестабилизацию Соединенного Королевства или любой другой страны, включая Израиль и Украину,

– говорится в заявлении Министерства финансов Великобритании

Как отмечается, сеть Шамхани стала одним из главных игроков в экспорте российской и иранской нефти, а также основала хедж-фонд с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве. Эти компании занимались управлением доходами Шахмани.