Бывший чиновник топового уровня из экономического сектора Олег Вьюгин заявил, что в 2022 году в экономики государства-агрессора был шанс существенно вырасти. Однако жесткая полномасштабная война против Украины и санкции Запада изменили ход событий.

По его словам, санкции Запада, которые ввели в ответ на полномасштабную агрессию против Украины, прервали экономический рост для россии, а также положили начало периоду технологической стагнации.

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Последствия санкций для россии

Вьюгин заявил, что санкции возможно и не стали катастрофой, но он предупредил, что россию ждет ряд серьезных проблем, если доходы от экспорта резко упадут.

Если бы не было санкций, российская экономика могла бы вырасти на 6% в этом году. В январе – феврале мы могли видеть очень мощный взлет. Выходит, есть отрицательный эффект. Вместо 5% роста, мы получили падение на уровне 4%, поэтому санкции работают,

– добавил бывший замминистра финансов и главы центробанка.

Российские чиновники всеми силами пытаются убедить мир в том, что их экономика может выдержать мощный шквал санкций. Президент россии владимир путин ожидает, что ВВП упадет всего на 2% в этом году, а в ведомствах государства-агрессора считают, что спад составит 3%.

В то время как прогнозом Всемирного банка, в 2022 году ВВП россии упадет на 11,2%. А в Йельском университете подчеркнули, что кремль специально распространяет ложную информацию о состоянии собственной экономики. Эксперты добавили, что нарратив о том, что санкции неэффективны – ложь.

В то время как Вьюгин подчеркнул, что цифры могут быть разными, но главный результат санкций – экономический рост в россии прервали на несколько лет.

После введения мощнейших санкционных ограничений против россии в современной истории, включая отключение топовых банков от глобальной финансовой системы, страны Запада и их партнеры планируют ограничить использование российских газа и нефти.

Поэтому экс-чиновник добавил, что пока доходы от экспорта на высоком уровне, экономика имеет мощную поддержку. Однако если ситуация изменится и будут значительные ограничения в этом секторе, то этот шаг нанесет серьезный ущерб и приведет к следующему циклу падения ВВП.

Он также подметил, что последствия некоторых санкций в россии ощутят впоследствии. Речь идет о технологическом секторе, который сильно зависит от импорта. По его словам, мир будет двигаться вперед, а в россии будут использовать вторичные технологии и тратить огромные ресурсы на воспроизведение того, что уже есть в мире, но нельзя импортировать.