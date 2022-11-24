Самые богатые наследники США: каким капиталом они владеют

США – это страна с самым большим количеством миллиардеров в мире. Однако не все они создавали с нуля успешные компании. Некоторые унаследовали миллиарды долларов. О тройке самых богатых наследников США читайте дальше.

Общее состояние 20 самых богатых потомков в США составляет примерно 14% от общего капитала более 700 миллиардеров в стране.

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Чарльз Кох

Американский бизнесмен вместе с братом Дэвидом унаследовал компанию Koch Industries от своего отца. История этой корпорации начинается в далеком 1940 году. В начале главной сферой для Koch Industries была переработка нефти.

Братья активно развивали бизнес и вывели компанию на новый уровень. В частности Koch Industries стала второй по величине частной компанией в США. На сегодняшний день личный капитал Чарльза Коха Forbes оценивает в 60,1 миллиарда долларов. По версии Bloomberg, состояние бизнесмена составляет более 69 миллиардов долларов.

Джулия Кох

Далее следует жена родного брата Чарльза Коха, скончавшегося в 2019 году. После его смерти женщина стала одной из самых богатых женщин США и мира.

Джулия Кох и ее трое детей унаследовали долю Дэвида Коха в семейной компании. Речь идет о 42% активов Koch Industries. Она является членом комитета по управлению корпорацией и активно занимается благотворительностью. Добавим конкретные цифры:

Согласно данным авторитетного издания Forbes, капитал женщины составляет 60,1 миллиарда долларов США.

издания Forbes, капитал женщины составляет США. Bloomberg указывает сумму в размере 69,1 миллиарда долларов.

Джим Волтон

Младший сын Джим Уолтон на сегодня владеет пакетом акций популярной в США сети магазинов Walmart в размере 13%. Он является самым молодым сыном основателя компании Сэма Волтона, который начал бизнес в 1962 году.

На момент создания этого материала, акции компании торгуются на рынке по цене на уровнеза штуку. Рыночная капитализация Walmart составляетдолларов, согласно данным Yahoo! Finance

Джим Уолтон более 10 лет возглавлял совет директоров сети супермаркетов. В 2016 году этот пост занял его сын. На сегодня 74-летний бизнесмен возглавляет Arvest Bank, активы которого оценивают в 26 миллиардов долларов. Что касается личного состояния Джима Волтона, то есть следующие данные: