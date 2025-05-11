Как легендарный Уоррен Баффет стал миллиардером

Уоррен Баффет – это один из самых известных инвесторов в мире, который также входит в рейтинг самых богатых людей в мире. Его буквально считают живой легендой инвестирования. Однако путь Баффета к первому миллиарду длился десятилетиями.

Как Уоррен Баффет стал миллиардером

Уоррен Баффет – это инвестор, которым считают настоящей легендой. К его мнению очень часто прислушиваются другие инвесторы, пишет 24 Канал. Например, в 2025 году инвесторы с особым нетерпением ждали съезд акционеров Berkshire Hathaway, чтобы услышать позицию Баффета по поводу тарифов Трампа и потрясений на фондовом рынке.

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Однако путь инвестора к статусу инвестиционной иконы, которого еще называют "Оракул Омахи", был достаточно длительным. Свои первые инвестиции Уоррен Баффет сделал в 1942 году, а миллиардером стал через 55 лет. На момент первого инвестиционного решения Баффету было всего 11 лет. Подросток приобрел три акции нефтяной компании Cities Service примерно за 38 долларов за акцию.

Миллиардный капитал он заработал в основном благодаря портфелю инвестиций компании Berkshire Hathaway. Баффет обратил внимание на тогдашнюю фирму по производству текстиля в Новой Англии в 1962 году. Он начал инвестировать в Berkshire, а через год стал ее главным акционером. В 1965 году инвестор уже полностью контролировал компанию. Он пытался развивать текстильный бизнес, но в конце концов сосредоточился на инвестировании в страховой бизнес, что и стало одним из лучших его решений.

Более того, в 2024 году компания Berkshire достигла капитализации в 1 триллион долларов. Это первая американская компания, которая достигла такого уровня, но не входит в технологический сектор, пишет Yahoo! Finance.

Баффет и его покойный партнер Чарли Мангер десятилетиями инвестировали в различные компании и сектора. В инвестиционном портфеле Berkshire Hathaway, для примера, есть акции таких компаний, по данным CNBC:

Coca-Cola;

Apple;

Amazon;

Bank of America;

BYD;

Visa;

Kraft Heinz Co.

Именно фондовый рынок и компания Berkshire Hathaway помогли Баффету заработать миллиарды долларов. Он получил этот статус в 1985 году. На сегодняшний день Bloomberg оценивает его капитал в 169 миллиардов долларов. Инвестор входит в пятерку самых богатых людей в мире. Уоррен Баффет покинет пост генерального директора Berkshire Hathaway в конце 2025 года. Он был в должности 60 лет.

К теме! Баффет является преданным сторонником "стоимостного инвестирования" – это стратегия, которая основана на выявлении недооцененных ценных бумаг путем фундаментального анализа.