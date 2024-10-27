Потери безумные: с какой проблемой столкнулись самые богатые люди Франции

Самые богатые люди Франции в 2024 году зафиксировали огромные потери. Это на прямую связано с деятельностью их компаний, которые хорошо известны в мире.

Самые богатые люди Франции потеряли миллиарды долларов

Французские предприниматели, владеющие миллиардными состояниями, в 2024 году зафиксировали серьезные потери. Это Бернар Арно, Франсуаза Бетанкур Маерс и Франсуа Пино. Их проблемы связаны со спросом на роскошь, который демонстрирует отрицательную динамику, пишет Bloomberg. Дело в том, что фиксируют уменьшение спроса на товары компаний LVMH, L'Oreal SA и Kering SA, особенно в Китае, который сталкивается с серьезными экономическими вызовами.

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В частности, капитал Франсуа Пино уменьшились почти на 38% или 13,4 миллиарда долларов до 22 миллиардов долларов. Он занимает 91 строчку в рейтинге самых богатых людей в мире. Проблемы основателя компании Kering связаны с трудностями модного бренда Gucci, который теряет позиции на рынке. Известно, что третий раз за 2024 год бренд сообщает о снижении продаж.

Состояние Бернара Арно с января 2024 года уменьшилось 27 миллиардов долларов или на 13%. Глава LVMH зафиксировал наибольшие потери среди 500 самых богатых людей мира. Бернар Арно также "вылетел" из тройки лидеров самых богатых людей в мире, опустившись на 5 место. По состоянию на 27 октября его капитал составляет 181 миллиард долларов. Ценные бумаги компании LVMH обвалились в цене на 30% по сравнению с максимумом, который зафиксировали в середине 2023 года.

В этом году значительные потери зафиксировала и владелица косметического гиганта L'Oreal Франсуаза Бетанкур-Маерс. Ее капитал уменьшился на 19,3 миллиарда долларов. Предпринимательница потеряла 19,4% своего капитала и занимает 20 место в рейтинге богачей. Сейчас ее состояние оценивается в 80,3 миллиарда долларов.