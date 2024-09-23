Капитал вырос почти на 30 миллиардов: кто самая богатая женщина мира в 2024 году

Осенью 2024 года рейтинг самых богатых женщин мира снова возглавила наследница известного американского предпринимателя. Ее состояние с января выросло почти на 30 миллиардов долларов. Тогда как ее главная конкурентка зафиксировала значительные потери.

Самая богатая женщина мира в 2024 году

По состоянию на сентябрь текущего года в рейтинге самых богатых женщин мира зафиксировали существенные изменения, информирует Forbes. В частности, говорится о том, что произошло с капиталами самых богатых женщин современности с января.

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Сейчас самой богатой женщиной мире является американка Элис Уолтон. Это единственная дочь и наследница основателя сети розничной торговли Сэма Уолтона. Ее капитал оценили в 89,6 миллиардов долларов, по данным Forbes. Она возглавила рейтинг впервые с 2022 года.

На вторую строчку опустилась предыдущая лидер этого списка Франсуаза Бетанкур-Майерс. Она владеет капиталом в размере 84,9 миллиарда долларов. В тройку лидеров также вошла американская филантроп и светская львица Джулия Кох. Женщина владеет состоянием в 74,2 миллиарда долларов.

К теме! Последние две позиции в первой пятерке самых богатых женщин мира занимают Жаклин Марс и Маккензи Скотт. Издание Forbes оценило их капиталы в 46,7 миллиарда долларов и 35,8 миллиарда долларов соответственно.

Стоит добавить, что Bloomberg приводит немного другие данные о личном состоянии выше упомянутых леди. В частности, согласно этому изданию, пятерка самых богатых женщин мира выглядит так: