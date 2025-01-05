Богатые богатеют: насколько выросло состояние самых богатых людей в мире

Самые богатые люди мира зафиксировали значительное увеличение личного состояния в 2024 году. Лидером стал Илон Маск, который значительно опередил всех остальных.

Самые богатые люди мира стали еще богаче в 2024 году

В 2024 году мировые богачи существенно увеличили свое состояние. В частности, 12 миллиардеров стали богаче почти на 1 триллион долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Markets Insider.

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Рост состояния самых богатых людей в мире выросли благодаря подорожанию акций компаний из технологического сектора. Для понимания, индекс Nasdaq 100 завершил год с ростом на примерно 25%.

Наибольший рост состояния зафиксировал Илон Маск, который уже годами удерживает статус самого богатого человека в мире. Его капитал в 2024 году увеличился на 213 миллиардов долларов. В тройку лидеров также входит семья, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Состояние семьи выросло за год на 138 миллиардов долларов.

Третье место занял основатель компании Meta Марк Цукерберг, капитал которого вырос на 81,2 миллиарда долларов.

Существенный рост состояния также зафиксировали такие миллиардеры: