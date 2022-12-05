Исторический день для рынка нефти: в ОПЕК+ приняли важное решение

В понедельник, 5 декабря, начало действовать эмбарго на российскую нефть. Однако это не единственная важная новость для рынка нефти, поскольку в ОПЕК+ было принято решение об уровне добычи сырья.

Входящие в состав ОПЕК+ государства провели встречу 4 декабря в онлайн формате и решили сохранить уровень добычи нефти на текущем уровне. Пока их цель – оценить динамику на рынке.

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Новое решение ОПЕК+

В частности, речь идет о таком факторе влияния, как замедление второй экономики мира – Китая. Это оказывает существенное влияние на спрос. Кроме того, немаловажную роль играют санкции стран Запада в отношении российской нефти.

В том числе речь идет о начале действия эмбарго от ЕС и ценовом потолке на продажу сырья. В общем, на момент создания этого материала, две самые известные марки нефти торгуются на таких уровнях, согласно Bloomberg:

Brent – 86,80 доллара за баррель;

за баррель; WTI – 81,09 доллара за баррель.

До этого блок планировал сократить объемы добычи сырья на 2 миллиона баррелей в сутки. При этом они указывали срок действия этого решения до конца 2023 года.

Предыдущие шаги и дальнейшие планы

Добавим, что в ОПЕК+ не в первый раз обсуждают этот вопрос:

В начале октября этого года государства, являющиеся основными экспортерами черного золота, решили сократить объемы добычи нефти на 2 миллиона баррелей в сутки.

Это стало крупнейшим по масштабу уменьшением объемов добычи с 2020 года.

В ОПЕК+ намерены тщательно следить за рынком, а в случае ухудшения фундаментальных показателей государства-члены проведут еще одну встречу до июня.