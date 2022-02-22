Цифровые валюты начали день с понижения. Дело в том, что инвесторы озабочены продвижением России на Восток Украины и перспективой длительной войны в регионе.

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Новое обесценение криптовалют

Главная криптовалюта мира – биткоин – торговалась на уровне 37 115 долларов за монету, потеряв в цене почти 5% за ночь. Аналогичную динамику продемонстрировали Ethereum и Dogecoin ночью. Стоимость цифровых монет колебалась на уровне 2540 долларов , упав на 6,72% и 0,128 доллара за монету (минус 8,3% ) соответственно.

Автор книги "Цифровая война" и партнер компании CloudTree Ventures Уинстон Ма заявил, что "украинский кризис в сочетании с поднятием процентных ставок и регулированием крипторынка в США" может создать идеальный шторм для биткоина. То есть, этот сценарий может подтолкнуть цифровую монету к тестированию цены на уровне 30 тысяч долларов, пишет The Street . Максимально стоимость биткоина поднималась до 68 990 долларов за монету, согласно CoinDesk.

Уинстон Ма добавил, что последние события вокруг Украины создали еще большее неопределенности на рынке криптовалют, в дополнение к неизбежному повышению ставок со стороны Федеральной резервной системы США, что может проверить представление о том что биткоин может быть безопасным активом во время экономического или геополитического хаоса.

Неприязнь к риску

После решения президента страны-агрессора Владимира Путина о введении российских войск на оккупированный Донбасс традиционные рынки охватила новая волна неприязни к риску.

Что такое неприязнь к риску Этот термин используют в экономике и финансах для описания тенденции игроков рынка отдавать предпочтение результатам и активам с низким уровнем неопределенности перед аналогами с высокой неопределенностью.

Трейдер из компании по управлению криптоактивами Blofin Гриффин Ардерн добавил, что в напряженной ситуации инвесторы будут выбирать такие активы как золото и нефть вместо акций и виртуальных монет, с которыми связано больше рисков.

Интересно! В Украине легализовали рынок криптовалют. Народные избранники поддержали закон "О виртуальных активах" . Предварительную версию этого законопроекта ветировал президент Украины Владимир Зеленский.

Глава отдела криптовалют и токенизации в Republic Эндрю Дуджи сказал, что волатильность – "природа индустрии", и она будет продолжаться – в значительной степени подпитана текущими геополитическими событиями. Актуальная стоимость цифровых монет, согласно CoinDesk :