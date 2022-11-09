Рекордное за 80 лет обесценивание зарплат: что происходит в одной из самых богатых стран мира

Инфляция – это мощный вызов на глобальном уровне. И даже одна из самых богатых и стабильных стран мира не избежала этой проблемы. Речь идет о Швейцарии.

В Швейцарии работники зафиксировали наибольший спад уровня реальной заработной платы за последние 80 лет. В последний раз похожая динамика в стране была в 1942 году.

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Рекордное обесценение зарплаты в Швейцарии

Согласно данным финансовой компании UBS, которые опросили 290 компаний, работодатели в среднем подняли заработную плату в 2022 году на 1,1%. В следующем году они планируют увеличить ее на 2,2%.

Что такое реальная заработная плата Это зарплата, скорректированная на инфляцию, или, что эквивалентно, заработная плата с точки зрения количества товаров и услуг, которые можно купить.

С учетом инфляции в Швейцарии реальные потери заработной платы оценивают в 1,8% в 2022 году, а с начала следующего года прогнозируют рост всего на 0,1%. По словам главного экономиста UBS, увеличение зарплаты чуть более чем на 2% ниже текущего уровня инфляции вряд ли станет поводом для праздничного настроения.

Это ограничение, однако допускает отсутствие спирали "заработная плата – цена" и вряд ли будет способствовать дальнейшему росту инфляции,

– подчеркнул эксперт.

В сентябре 2022 года инфляция в Швейцарии остановилась на уровне 3,3%. За первый месяц осени рост цен в стране замедлился, но все еще существенно превышает целевой диапазон инфляции от центрального банка страны – 0 – 2%.

Швейцарский центробанк также подчеркнул, что готов и дальше действовать для борьбы с инфляцией. В то же время следует добавить, что уровень роста цен в Швейцарии относительно скромный по сравнению с другими странами, пишет Reuters.