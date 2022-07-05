Две крупные российские компании отказались выплатить дивиденды инвесторам: что об этом известно

Несколько российских компаний, акции которых торгуются на фондовом рынке, сделали неутешительные заявления для инвесторов. Речь идет о выплате дивидендов.

Соответствующие заявления сделали представители двух крупных российских компаний, которые играют важную роль в экономической жизни государства-агрессора, информирует 24 канал. Речь идет о "Газпроме" и "Сбербанке".

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"Газпром"

Крупная нефтяная компания "Газпром" сообщила о решении не выплачивать дивиденды инвесторам. На фоне этого акции корпорации потеряли в цене более 30% после этого заявления, информирует Babel. Это самый масштабный обвал с 25 февраля 2022 года.

Акционеры решили, что в сложившейся ситуации выплачивать дивиденды по итогам 2021 года нецелесообразно,

– сообщил замглавы "Газпрома".

Стоит добавить, что в 2021 году нефтяной гигант сообщил о рекордных прибылях, которые компании удалось заработать в связи с высокими ценами на сырье. В то же время мощная волна санкций после полномасштабного вторжения России в Украину могут существенно ударить по их доходам, информирует CNBC. Это будет впервые с 1998 года.

Что такое дивиденды Это часть прибыли, которая выплачивается эмитентом корпоративных прав в пользу владельцев корпоративных прав, или государственным не корпоратизированным, казенным или коммунальным предприятием в пользу соответственно государства или местной общины.

"Сбербанк"

Аналогичное решение приняли и в "Сбербанке" относительно распределения чистой прибыли за 2021 год между инвесторами. Это касается как обычных, так и привилегированных ценных бумаг. Добавим, что это крупнейший банк на территории государства-агрессора.

Ценные бумаги финучреждения упалипосле этого шага. В 2022 году "Сбербанк" попал в санкционные списки Канады, США, Великобритании и Японии из-за агрессии России против Украины.

В апреле 2022 года министр финансов России Антон Силуанов заявил, что ведомство посоветует государственным банкам отказаться от выплаты дивидендов по результатам 2021 года. Он объяснил это следующим образом: "Банки в нынешних условиях много потеряли. Я не говорю о тех банках, которые просто получили статус SDN (то есть попали под санкции)".

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