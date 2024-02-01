Российская нефть до сих пор попадает в Европу: какая компания стала ключевым союзником Москвы

Россия продолжает экспортировать нефть и ищет пути для обхода санкций. Одним из важных союзников для Москвы стала компания в Турции. Больше об этом – читайте дальше.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину нефтеналивной терминал в городе Дёртйол, что на побережье Средиземного моря, стал важным пунктом для транспортировки российской нефти в страны Европы. Это один из путей для обхода западных санкций.

Обратите внимание Инвестиции с умом и минимальным риском: почему стоит обратить внимание на "нобелевские портфели"

Турция помогает России обходить нефтяные санкции

Аналитики компании Kpler обнаружили, что за последние два года объемы поставок российской нефти резко возросли. Именно на Россию пришлось 90% сырья, которое проходило через терминал морем в период с января по ноябрь в 2023 году – 9,2 миллиона баррелей с 10,5 миллиона баррелей. Это существенное изменение, если сравнивать с данными за предыдущие годы:

В 2021 году объемы российской нефти в турецком терминале составляла 584 тысячи баррелей;

В 2022 году этот показатель составлял 3,7 миллиона баррелей нефти.

В то же время в 2021 году объем принятой терминалом продукции из России составил 38% от всех морских грузов, а годом позже – 67%, указывают аналитики.

Турецкая сторона также отреагировала. Владельцем терминала является стамбульская компания Global Terminal Services и она обнародовала другие данные. В частности, компания ссылается на данные таможенного управления Турции, согласно которым доля российской продукции составила 20% "совокупной грузовой активности" терминала в 2022 году и 10% – в 2023 году.

Расхождения в данных прокомментировал аналитик Kpler, который указал, что некоторые страны просто предоставляют терминалу ложную информацию турецкой таможне о стране происхождения сырья. Также отмечают, что следят за движением танкеров, которые транспортируют нефть, от порта погрузки до порта доставки, поэтому сомнений относительно источника поставки по этому вопросу возникать не может.

Сообщают, что в 2022 году в страны ЕС поступило примерно 53% российской нефти с нарушением санкционных ограничений, а в 2023 году этот показатель взлетел до 85%. Подсанкционное сырье в основном направляется в Грецию, Бельгию и Нидерланды.