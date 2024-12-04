Одна из стран Европы заявила о неожиданной остановке поставок нефти из России

В Чехии объявили о возникновении сложной ситуации на своем энергетическом рынке. В Министерстве промышленности и торговли уже вышли с комментариями.

Экспорт российской нефти в Чехию

Чехия заявила, что прекратила получать российскую нефть. Европейская страна экспортировала сырье через трубопровод "Дружба". Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Novinky.

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О прекращении поставок нефти в среду, 4 декабря, сообщил министр промышленности и торговли Чехии Лукаш Влчек. Он добавил, что страна поддерживает контакт со всеми соответствующими сторонами. Чиновник заявил, что для Чехии нет никакой угрозы, поскольку страна имеет достаточно нефти.

Кроме того, министр подметил, что местные нефтеперерабатывающие заводы были хорошо подготовлены к этой ситуации. Более того, Влчек добавил, что Чехия имеет надежную систему государственных материальных резервов.

Источники, с которыми поговорил портал Novinky, заявили, что задержка с поставками российской нефти в Чехию, вероятнее всего, возникла из-за "административных вопросов". Они также добавили, что пока нет признаков того, что Россия планирует прекратить экспорт нефти в Чехию.