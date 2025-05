От банкрота до миллионера: кто такой Роберт Кийосаки: кто такой Роберт Кийосаки

Американский предприниматель и автор мирового бестселлера "Богатый папа, бедный папа", Роберт Кийосаки стал одним из самых влиятельных финансовых гуру. Однако интерес вызывают не только его идеи об инвестициях и финансовой независимости, но бурная жизнь.

Где родился и учился Роберт Кийосаки

Роберт Кийосаки – знаменитый американский инвестор и бизнесмен, популярный писатель и автор книг по инвестированию, которые стали бестселлерами в США и по всему миру. А его настольная обучающая игра "Денежный поток" помогла миллионам людей овладеть финансовыми стратегиями, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также "Гиперинфляция уже здесь": инвестор предупредил о катастрофе в экономике США

Родился Роберт Кийосаки 8 апреля 1947 года в Хило, на Гавайях. Его предки приехали из Японии, однако четыре поколения Кийосаки жили в США. Его отец Ральф был доктором философии, мать Марджори – медсестрой.

По окончанию средней школы Кийосаки продолжил образование в Нью-Йорке. Затем он решил связать свое с морским американским корпусом, служил во Вьетнаме, где был пилотом военного вертолета. Демобилизовался он в 1973 году и кардинально изменил свою судьбу.

Следует знать! Кийосаки за свою службу был награжден медалью Военно-Воздушных сил США.

Где работал и как открыл собственный бизнес Кийосаки

Вернувшись из Вьетнама, Роберт преподавал в Гавайском университете – вел курсы для будущих бизнесменов, но недолго. Следующие три года Кийосаки добросовестно работал в фирме Xerox, что позволило ему накопить стартовый капитал.

В 1977 Кийосаки открыл собственное дело по изготовлению кошельков для серфингистов. Очень скоро эти кошельки уже производились во всем мире. В восьмидесятых бизнесмен решает выпускал лицензированные футболки и мерч для музыкантов, параллельно играл на бирже, а вырученные средства вкладывал в недвижимость Но все это привело к тому, что Кийосаки потерял собственный дом и был должен кредиторам 1 миллион долларов.

Стоит знать! Самым тяжелым оказался 1985, когда деньги совсем закончились. Кийосаки с женой был вынужден ночевать то у друзей, то в машине.

Как Кийосаки стал финансовым гуру

После полного краха Кийосаки проанализировал причины своих неудач и начал обучать других финансовой грамотности. Вместе с женой Ким он работал в школе финансовой грамотности Excellerated Learning Institute. Параллельно Роберт участвовал в бизнесе компании Amway. Вырученные деньги супруги вложили в международную просветительскую организацию Rich Dad's Organization, которая занимается образованием и учит людей правильно обращаться с финансами. Ее Кийосаки основали в 1985 году.

В 47 лет Кийосаки начал писать книги. Его работы стали бестселлерами таких журналов, как USA Today, The New York Times и The Wall Street Journal. Среди них

"Богатый Папа, Бедный Папа";

"Квадрант денежного потока";

"Богатый Папа – руководство по инвестированию".

Также Кийосаки создал единственную в своем роде настольную игру "Денежный поток 101" (Cashflow 101). Играя в эту игру, люди учатся правильному обращению с деньгами и овладевают методами обогащения. Это методы самого Роберта Кийосаки, благодаря которым он стал миллионером.

Если вы не научитесь управлять своими деньгами, будете всю жизнь плясать под дудочку. Вы либо хозяин денег, либо их раб. Третьего не дано,

– заявлял не раз Кийосаки.

Сейчас Роберт Кийосаки занят инвестициями в недвижимость и развитием небольших фирм. Он не оставляет учебу и уделяет этому много времени. Кийосаки проводит обучающие семинары, продолжительностью от 1 часа до 3 дней и таким образом делится с людьми секретами своего успеха.

Следует знать! Кийоаки заработал при жизни миллионы, однако точный размер состояния предпринимателя неизвестен. По самой распространенной информации, Кийосаки владеет около 100 миллионами долларов.