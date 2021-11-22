Риз Уизерспун, Опра Уинфри и глава Bumble стали инвесторами компании в США: что известно

Американская компания Spanx, специализирующаяся на создании одежды и белья, сообщила о завершении важной сделки. Фирма смогла получить не только более миллиарда долларов, но и новых инвесторов, среди которых есть несколько известных имен.

Компания Spanx Inc. обнародовала новый список высокопоставленных инвесторов.

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Инвесторами компании Spanx стали всемирно известные люди

Американская инвестиционная фирма Blackstone завершила предварительно анонсированное ранее приобретение контрольного пакета акций Spanx за 1,2 миллиарда долларов. Кроме того, бренд Сары Блэкли привлек новых инвесторов. Среди них:

телеведущая Опра Уинфри,

актриса Риз Уизерспун,

основательница онлайн приложения для знакомств Bumble Уитни Вулф Герд,

основаны женщинами инвестиционные фонды G9 Ventures и Able Partners.

По данным The New York Times, звезды кино и телевидения, а также глава Bumble будут инвестировать непосредственно в Spanx, то есть вне Blackstone.

Я рада приветствовать Опру Уинфри, Риз Уизерспун, Уитни Вулф Герд, G9 Ventures и Able Partners как инвесторов Spanx!,

– заявила основательница и гендиректор компании Сара Блэкли.

Она также добавила, что Опра Уинфри и Риз Уизерспун – давние поклонницы этого бренда, а Уитни Вулф Герд изменила правила игры для женщин в бизнесе. Сара Блэкли также отметила, что Опра Уинфри – это одна из причин раннего успеха Spanx, ведь телеведущая в 2000 году внесла этот бренд в свой культовый перечень "Любимых вещей" (Favorite Things).

Капитали инвесторок Spanx: