Трейдер заработал почти 55 миллионов долларов благодаря одному смелому решению, но есть один нюанс

Один из трейдеров накануне публичного выступления главы центрального банка США Джерома Пауэлла сделал серьезную ставку на Индекс S&P 500, включающий акции компаний с крупнейшей капитализацией. И она оказалась очень успешной.

Инвестор, имя которого неизвестно, приобрел примерно 20 тысяч кол-опционов, связанных с Индексом S&P 500, срок действия которых истекает 30 декабря с ценой исполнения 4175. Эта ставка стоила 36 миллионов долларов.

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Удачный ход на рынке

Эталонный индекс во время одного торгового дня взлетел в цене на 3,1%, завершив сессию на уровне 4080. То есть контракт, стоивший 20 долларов за штуку сразу подорожал до 50,45 доллара. Это свидетельствует о том, что операционная прибыль этого соглашения составляет 152% или около 55 миллионов долларов.

Эту ситуацию прокомментировал руководитель отдела институциональных деривативов компании Oppenheimer&Co Алон Розин. Он выделил несколько моментов:

Это обычная покупка колл-опционов;

Соглашение могло заключить макро или хедж-фонд с чистыми короткими позициями и использование этого в качестве хеджирования (способ ограничить риски) на конец года или хедж-фонд с низкими рисками.

Что такое колл-опцион Это финансовый контракт, дающий право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене с определенной конечной датой.

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