Трейдер заработал почти 55 миллионов долларов благодаря одному смелому решению, но есть один нюанс

2 декабря 2022, 18:28
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Источник:

Bloomberg

Один из трейдеров накануне публичного выступления главы центрального банка США Джерома Пауэлла сделал серьезную ставку на Индекс S&P 500, включающий акции компаний с крупнейшей капитализацией. И она оказалась очень успешной.

Инвестор, имя которого неизвестно, приобрел примерно 20 тысяч кол-опционов, связанных с Индексом S&P 500, срок действия которых истекает 30 декабря с ценой исполнения 4175. Эта ставка стоила 36 миллионов долларов.

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Удачный ход на рынке

Эталонный индекс во время одного торгового дня взлетел в цене на 3,1%, завершив сессию на уровне 4080. То есть контракт, стоивший 20 долларов за штуку сразу подорожал до 50,45 доллара. Это свидетельствует о том, что операционная прибыль этого соглашения составляет 152% или около 55 миллионов долларов.

Эту ситуацию прокомментировал руководитель отдела институциональных деривативов компании Oppenheimer&Co Алон Розин. Он выделил несколько моментов:

  • Это обычная покупка колл-опционов;
  • Соглашение могло заключить макро или хедж-фонд с чистыми короткими позициями и использование этого в качестве хеджирования (способ ограничить риски) на конец года или хедж-фонд с низкими рисками.

Что такое колл-опцион

Это финансовый контракт, дающий право на покупку ценных бумаг, товаров, валюты или финансовых инструментов по определенной цене с определенной конечной датой.

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Автор: Віта Свірневська