Nissan фиксирует рекордный рост акций за 15 лет: что стало причиной

Акции Nissan Motor отметились самым большим скачком за 15 лет после сообщения о покупке 2,5% акций компании инвестором-активистом. Впрочем, Nissan также снизил свои финансовые прогнозы на текущий финансовый год.

Поворотный момент для Nissan

Nissan сообщил, что покупателем 2,5% акций является компания Suntera (Cayman) Ltd. Сначала акции автопроизводителя подскочили более чем на 20%, но впоследствии рост замедлился до 13%, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Этот скачок стал поворотным моментом для акций Nissan, которые резко упали на прошлой неделе после объявления автопроизводителя о сокращении рабочих мест и снижении производственных мощностей.

Какова была ситуация с акциями компании В прошлую пятницу акции компании снизились на 10%, достигнув четырехлетнего минимума. Это произошло после публикации неутешительных квартальных результатов и объявления о сокращении глобальных производственных мощностей на 20%.

В заявлении Nissan указано, что компания "постоянно взаимодействует с институциональными инвесторами и аналитиками из брокерских компаний". В то же время она уточнила, что не может подтвердить, действительно ли долю приобрела компания Effissimo.