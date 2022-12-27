Рекордные потери Tesla: Маск критикует центробанк США, а инвестор компании – миллиардера

В последние годы компания Tesla демонстрировала положительную динамику, в частности в четвертом квартале. Но в 2022 году ситуация выглядит по-другому. Детальнее реакцию Маска и одного из инвесторов – читайте дальше.

Этот календарный год Tesla завершает среди основных аутсайдеров Индекса S&P 500. Более того, за определенный период компания потеряла почти все свои поступления за время пандемии.

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Tesla заканчивает год на отрицательной ноте

Илон Маск обвиняет Федеральный резерв в том, что его компания потеряла 600 миллиардов рыночной капитализации в год. В частности, он в очередной раз заявил, что регулятор поднял ставку до безумного уровня.

Данные, которые я вижу, свидетельствуют о том, что мы уже находимся в дефляции,

– сообщил миллиардер на прошлой неделе.

По мнению бизнесмена, цены уже начали снижаться соответственно, американский центральный банк больше нет необходимости поддерживать ставку на столь высоком уровне. Маск считает, что это приводит к тому, что люди выводят средства из акций, что приводит к их обесцениванию.

Почему ФРС стремительно поднимает ставку в 2022 году

Федеральная резервная система США в течение текущего года проводит одну из самых агрессивных монетарных политиков. Все из-за рекордной в стране инфляции, которая летом достигла максимума более чем за 41 год. Пока регулятор поднял ставку до самого высокого уровня с 2007 года.

В настоящее время инфляция в США постепенно спадает. Именно поэтому во время последнего заседания чиновники ФРС решили поднять ставку на 50 базисных пунктов, а не на 75, как было раньше.

Комментарии от одного из инвесторов Tesla

Инвестор и менеджер компании Future Fund Гэри Блэк добавил, что оценка Маска по спросу на акции верна, однако теория миллиардера имеет определенные недостатки.

Например, Блэк подтвердил, что монетарная политика Федерального резерва влияет на динамику фондового рынка в США, но это не объясняет почему производитель электрокаров Tesla зафиксировала бешеные потери после приобретения им социальной сети Twitter.

С другой стороны, инвестор продолжает держать в своем портфолио акции Tesla. Любопытно, что он не один. То же самое делает руководитель компании ARK Invest Кэти Вуд. Более того, она в течение всего квартала покупала ценные бумаги производителя электрокаров, которые рекордно упали в цене.