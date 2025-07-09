Украинцы среди американских миллиардеров: Forbes опубликовал рейтинг самых богатых иммигрантов

Среди самых богатых иммигрантов в США, определенных изданием Forbes, есть четверо украинцев. Так наша страна заняла 9 место среди государств, откуда происходят американские миллиардеры.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на рейтинг Forbes.

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Кто из украинцев достиг успеха в США?

Forbes определило, кто по состоянию на сейчас является самыми богатыми иммигрантами в США. Как оказалось, среди американских миллиардеров-иммигрантов есть украинцы, которые были соучредителями или руководителями всемирно известных компаний.

Так среди наиболее богатых украинцев в США есть:

Соучредитель WhatsApp Ян Кум. Мужчина родился в Киеве, но вместе с матерью и бабушкой эмигрировал в США. Кум занял 9-е место в рейтинге. Издание оценивает его в 16,9 миллиарда долларов.

Владельцем платформы OnlyFans также является украинец из Одессы Леонид Радвинский. Он вместе с семьей еще в детстве эмигрировал в Чикаго. Сейчас Радвинский с состоянием в 3,8 миллиарда долларов занимает 50-е место в рейтинге.

Основатель и генеральный директор Invenergy LLC Майкл Польски переехал в США в 1976 году. Выехав из УССР он имел при себе 500 долларов. Теперь его состояние составляет 2,5 миллиарда долларов и мужчина занимает 75-е место в рейтинге Forbes.

Соучредитель PayPal и генеральный директор Affirm Holdings Макс Левчин родился в Киеве и переехал в Чикаго в 1991 году. Его состояние сейчас оценивается в 2,1 миллиарда долларов, поэтому Левчин занимает 85-ю строчку рейтинга.

Миллиардеры, которые родились в Украине / Фото из сети и Forbes

Несомненно, рейтинг самых богатых иммигрантов возглавляет основатель Tesla и SpaceX Илон Маск с состоянием в 393,1 миллиарда долларов. В декабре 2024 года Маск признан единственным человеком в мире, чей капитал превышал 400 миллиардов долларов. Также среди лидеров сооснователь Google Сергей Брин с состоянием в 139,7 миллиарда долларов и основатель Nvidia Дженсен Хуанг, который имеет 137,9 миллиардов долларов.