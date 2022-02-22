Во вторник, 22 февраля, на мировых фондовых рынках зафиксирован новый обвал, а стоимость нефти пошла вверх на фоне новой волны напряжения в Восточной Европе. Главный фактор влияния – приказ лидера страны-агрессора Владимира Путина российским войскам войти на временно оккупированный Донбасс.

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Реакция мировых рынков на новую злость России

Индекс Hang Seng, биржевой индекс Гонконгской фондовой биржи, закончил торговый день с падением на уровне 2,69%. В то же время, один из важнейших фондовых индексов Японии – Nikkei 225 – потерял 1,71%.

Похожую ситуацию можно наблюдать и в Европе. В частности, общерегиональный индекс Euro Stoxx 50 с понижением на уровне 1,02%. В то же время индекс FTSE 100, иллюстрирующий акции 100 крупнейших компаний по рыночной капитализации компаний на Лондонской фондовой бирже, упал на 0,39%.

Реакция мировых рынков на новую агрессию России / Фото Unsplash

Не обошли последние события и американские рынки, которые готовятся к резким потерям после открытия торгов. Фьючерсы на индексы S&P 500, Dow и Nasdaq упали на 1%, 1,94% и 3,17% соответственно по состоянию на 4:30 утра по восточному времени. Индекс Московской биржи зафиксировал наибольшее падение, обвалившись более чем на 5% с начала торгового дня во вторник, 22 февраля.

В то же время фьючерсы на нефть марки Brent подорожали сразу на 3,96% до 99,17 доллара за баррель. Это произошло, поскольку укрепились опасения по поводу стабильности экспорта энергоносителей России. Актуальная стоимость черного золота, согласно Bloomberg:

  • Brent – ​​98,01 доллара за баррель;
  • WTI – 94,43 доллара за баррель.

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