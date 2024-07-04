Самый большой штраф в истории Австрии: за что накажут Raiffeisen Bank, который под давлением

Австрийский банк Raiffeisen Bank International получил штраф на миллионы евро от местного регулятора. Соответствующее решение приняли после проведения проверки по отмыванию денег.

Австрийский регулятор принял решение обязать Raiffeisen Bank International уплатить рекордный штраф в истории. Речь идет о сумме в размере чуть более 2 миллиона евро (2,1 миллиона долларов).

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Регулятор оштрафовал Raiffeisen Bank

Австрийский регулятор обнаружил недостатки в процессе проверки Raiffeisen Bank по отмыванию денег и финансированию терроризма в двух банках, с которыми кредитор сотрудничал.

Наименование этих банков и стран, в которых они базируются, не назвали. Однако человек, который знаком с ситуацией, заявил, что речь идет о банках в Кубе и Бахрейне.

Наказание еще больше запятнает имидж одного из крупнейших банков Австрии, который уже находится под серьезным давлением из-за его деятельности на российском рынке.

, в мае в центре внимания была попытка российского олигарха Олега Дерипаски заключить соглашение о продаже активов строительной группы Strabag. К процессу также был привлечен Raiffeisen Bank

Стоит добавить, что в прошлом Raiffeisen Bank успешно уменьшил размер штрафа, который был наложен за аналогичные нарушения, подав в суд. Кредитор уже заявил, что готовит новый иск в суд.