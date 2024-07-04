Австрийский регулятор принял решение обязать Raiffeisen Bank International уплатить рекордный штраф в истории. Речь идет о сумме в размере чуть более 2 миллиона евро (2,1 миллиона долларов).

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Регулятор оштрафовал Raiffeisen Bank

Австрийский регулятор обнаружил недостатки в процессе проверки Raiffeisen Bank по отмыванию денег и финансированию терроризма в двух банках, с которыми кредитор сотрудничал.

Наименование этих банков и стран, в которых они базируются, не назвали. Однако человек, который знаком с ситуацией, заявил, что речь идет о банках в Кубе и Бахрейне.

Наказание еще больше запятнает имидж одного из крупнейших банков Австрии, который уже находится под серьезным давлением из-за его деятельности на российском рынке.

В частности, в мае в центре внимания была попытка российского олигарха Олега Дерипаски заключить соглашение о продаже активов строительной группы Strabag. К процессу также был привлечен Raiffeisen Bank.

Стоит добавить, что в прошлом Raiffeisen Bank успешно уменьшил размер штрафа, который был наложен за аналогичные нарушения, подав в суд. Кредитор уже заявил, что готовит новый иск в суд.