Рада поддержала в первом чтении переименование "копейки" в "шаг"

Верховная Рада 18 декабря проголосовала в первом чтении за законопроект о переименовании "копейки" в "шаг". Его поддержали 264 народных депутата.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

Каково решение по законопроекту?

Как сообщил нардеп Железняк, Верховная Рада Украины 18 декабря приняла в первом чтении законопроект №14093 о переименовании "копейки" в "шаг". За основу проголосовали 264 депутата.

Нардеп также привел данные НБУ, согласно которым в обращении сейчас почти 14 миллиардов монет. Отмечается, что в будущем планируют выпускать монеты номиналом "50 шагов". Еще в течение 3 – 4 лет могут выпустить примерно несколько десятков миллионов штук. Остальные – будут больше 1 гривны.

Для принятия законопроекта в целом Рада начала дискуссию о проведении еще одного пленарного заседания, добавил Железняк. Оно может быть запланировано на 27 декабря 2025 года.

Это предложение набрало 241 голос.

Что предшествовало?