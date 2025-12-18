Рада поддержала в первом чтении переименование "копейки" в "шаг"
- Верховная Рада Украины 18 декабря приняла в первом чтении законопроект о переименовании "копейки" в "шаг", который поддержали 264 депутата.
- Планируется выпуск монет номиналом "50 шагов", а для окончательного принятия законопроекта рассматривается проведение пленарного заседания.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
Каково решение по законопроекту?
Как сообщил нардеп Железняк, Верховная Рада Украины 18 декабря приняла в первом чтении законопроект №14093 о переименовании "копейки" в "шаг". За основу проголосовали 264 депутата.
Нардеп также привел данные НБУ, согласно которым в обращении сейчас почти 14 миллиардов монет. Отмечается, что в будущем планируют выпускать монеты номиналом "50 шагов". Еще в течение 3 – 4 лет могут выпустить примерно несколько десятков миллионов штук. Остальные – будут больше 1 гривны.
Для принятия законопроекта в целом Рада начала дискуссию о проведении еще одного пленарного заседания, добавил Железняк. Оно может быть запланировано на 27 декабря 2025 года.
Это предложение набрало 241 голос.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины предложил отменить "копейки" и изменить название мелкой монеты. Там отметили, что оно лучше будет отражать украинскую национальную идентичность.
Исторически "копейка" происходит от русской монеты Московского царства. В то же время украинские деньги имели собственные традиционные названия, в частности "шаг" и "гривна".
Для переименования разменных монет в Украине НБУ предлагает внести соответствующие законодательные изменения.
Также могут установить соотношение 1:1 между "копейкой" и "шагом". Над дизайном и порядком ввода будет работать НБУ.