Аннексия временно оккупированных территорий Украины: реакция российских компаний
Источник:Trading Economics
В пятницу, 30 сентября, российский тиран Владимир Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий Украины – Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожья. О реакции рынка – читайте дальше.
Индекс Московской биржи упал до отметки 1950, приблизившись к минимуму за 5 лет. В конце месяца этот показатель потерял около 20%.
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Реакция рынка на аннексию территорий Украины
Очевидно, что главным фактором влияния на акции российских компаний были угроза военной эскалации и признания Россией псевдореферендумов, которые враг незаконно провел на оккупированных территориях Украины. Отметим, что официальный Киев и страны Запада не признают эти результаты.К теме! Это не первый обвал акций русских компаний на рынке. Буквально 4 дня назад Индекс Московской биржи потерял почти 9% и рухнул ниже важной отметки. Это произошло впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Кроме того, это минимальное значение с 2017 года.
Реакция рынка на эти события не заставила себя ждать. На момент создания этого материала, ценные бумаги российских компаний демонстрируют такую динамику, согласно данным Trading Economics :
- компания "Газпром" потеряла 5,17%;
- тогда как для "роснефти" спад составил 1%;
- акции Новатек подешевели на 1,14%;
- активы "Сбербанка" уже стоят на 3,17% меньше;
- акции "ФосАгро" упали на 11,04%;
- тогда активы компании "Сургутнефтегаз" потеряли 1,89%.
В целом с начала 2022 года Индекс Московской биржи рухнул на 51,86%, по данным Investing.com. Сейчас этот показатель колеблется на уровне 1982 года, тогда как минимально с начала торгового дня он падал до 1,873.