Спортивные страсти: простые советы для монетизации любви к футболу

Футбол давно уже перестал быть просто зрелищной игрой. Во многих странах этот вид спорта считают чуть ли не второй религией. Кроме того, инвесторы могут неплохо заработать на этой игре. А все потому, что ценные бумаги крупнейших футбольных клубов торгуются на финансовых рынках. Как монетизировать свою любовь к футболу – читайте дальше.

Чемпионат Европы по футболу сейчас в самом разгаре. За победу на футбольном поле будут бороться игроки из Англии, Испании, Италии и Дании. Евро-2020 стало историческим для Украины, поскольку наша сборная впервые дошла до ¼.

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Публичные компании

Крупнейшие футбольные клубы Европы являются активными участниками фондовых рынков. Хедлайнерамы торгов на бирже являются:

Манчестер Юнайтед,

Ювентус,

Боруссия Дортмунд,

Арсенал.

Более того, даже существует отдельный индекс акций ведущих футбольных клубов, который получил название Stoxx Europe Football. Индекс был создан в 2002 году благодаря соглашению между Франкфуртской биржей и индексом Dow Jones. В базу расчета этого индекса входят акции ряда футбольных команд Европы. Исключением является Манчестер Юнайтед. Интересно, что в последние годы этот индикатор рос в разы быстрее большинства акций ведущих европейских компаний.

Пионеры IPO

Наиболее привлекательными акциями на рынке являются ценные бумаги двух футбольных клубов: Манчестер Юнайтед и Ювентус. Манчестер Юнайтед вышел на Лондонскую фондовую биржу еще в 1991 году. Впоследствии клуб ушел из британской торговой площадки и разместил свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2012 году, где ему удалось привлечь более 230 миллионов долларов. В ходе этого размещения инвесторы купили 16 миллионов акций стоимостью 14 долларов каждая. Актуальная стоимость активов Манчестер Юнайтед в Нью-Йорке колеблется на уровне 15,33 доллара, а рыночная капитализация компании составляет 2,5 миллиарда долларов.

В августе 2018 года цена акций взлетела до пиковой отметки –за актив. Несмотря на, то что сейчас ценные бумаги английского клуба стоят почти вдвое меньше, они имеют потенциал вновь взлететь до своего исторического максимума.

Также интересным инструментом для инвестиций могут стать и акции итальянского футбольного клуба Ювентус. С 2001 года активы футбольного клуба торгуются на Миланской фондовой бирже. Акции клуба подорожали больше, чем в два раза в 2018 году – с 0,7 доллара до 1,7 доллара за актив. Это произошло после того, как всемирно известный Криштиану Роналду согласился играть за итальянский гранд. Сейчас стоимость ценных бумаг итальянцев остановилась на уровне 0,73 доллара, рыночная капитализация футбольного клуба составляет 972 миллиона долларов. Конечно, котировки акций Ювентуса имеют волатильный характер и часто зависит от результатов команды. Несмотря на все эти активы являются достаточно интересным инвестиционным инструментом.

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Не стоит наблюдать – лучше зарабатывать

Просмотр матчей Евро-2020 может принести не только удовольствие и яркие эмоции, но и неплохой доход. А все потому, что на акциях ведущих футбольных клубов можно неплохо заработать. В частности, речь идет об активах Juventus Football Club SPA. Прекрасным помощником в этой ситуации может стать торговая платформа Libertex от Forex Club, которая является официальным спонсором известных футбольных клубов Tottenham Hotspur и Valencia CF.

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Удобный интерфейс, простая процедура регистрации и доступ к терминалу с любого мобильного устройства (через приложения для операционных систем iOS и Android) – все это бесспорными преимуществами Libertex, благодаря которым платформа завоевала популярность у новичков и опытных инвесторов по всему миру. Для того, чтобы начать выгодно инвестировать, достаточно сделать несколько простых шагов:

открыть и пополнить счет,

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определиться с суммой и направлением соглашения,

выбрать направление соглашения – "в рост" или "в снижение".

Определиться с направлением соглашения инвестору помогут встроенные в Libertex инструменты технического анализа. Для тех, кто ценит свое время или не желает осваивать все детали компания предлагает обратиться за консультацией к специалистам Forex Club. Эксперты с многолетним опытом успешных инвестиций всегда готовы ответить на ваши вопросы, помочь с выбором актива для инвестиций и рассказать о различных аспектах финансовых рынков.