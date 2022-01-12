Прорыв малоизвестной компании из Швеции: как этому способствовала трансплантация сердца свиньи

Ценные бумаги малоизвестной медтехкомпании из Швеции резко выросли в цене. Главная причина – первая в мире успешная пересадка сердца свиньи человеку. Соответственно, это привлекло внимание инвесторов к Xvivo Perfusion AB.

Операцию, суть которой заключалась в пересадке генетически модифицированного сердца свиньи 57-летнему мужчине, провели хирурги из Медицинского центра Университета Мэриленда. Они использовали разработки Xvivo Perfusion AB. Это произошло 7 января.

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Прорыв шведской медтехкомпании

В ходе торгов в Стокгольме акций Xvivo Perfusion AB выросли в цене на 15%. В целом, ценные бумаги Xvivo Perfusion завершили день с ростом на 6,14% – до 268 шведских крон (почти 30 долларов США), информирует Simply Wall Street.

Я никогда не думал, что это произойдет так быстро. Использованные технологии превзошли все ожидания,

– прокомментировал эту ситуацию исполнительный директор Xvivo Даг Андерссон.

Трансплантацию от человека к человеку уже проводили. Это происходило в формате клинического испытания с использованием метода Xvivo. Продукт получил одобрение американских регуляторов. Гендиректор шведской компании добавил следующее: "Мы не можем дождаться коммерциализации этой технологии".

Прорыв Xvivo Perfusion / Инфографика Bloomberg

Во вторник, 11 января, акции Xvivo продемонстрировали наилучший результат в шведском фондовом индексе. Рыночная капитализация компании выросла до 926 миллионов долларов. Актуальные данные о позициях компании на рынке: