Продолжит ли доллар расти на этой неделе: прогнозы аналитиков

После стремительного роста в декабре и в первой половине января курс доллара несколько стабилизировался. Но при этом давление на гривну остается большим.

Во вторник, 25 января, НБУ установил официальный курс доллара на уровне 28,37 гривны. С начала года национальная валюта обесценилась уже на 4%.

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Почему доллар растет

Нерезиденты продолжают выходить с украинского рынка: они большими объемами скупают иностранную валюту, чем оказывают давление на гривну. Только за понедельник и вторник для балансировки спроса и предложения НБУ продал на межбанке около 300 миллионов долларов.

Уровень напряжения на рынке спал в пятницу после переговоров между Госсекретарем США Блинкеном и Министром иностранных дел России Лавровым и достаточно положительной тональностью их заявлений, считает аналитик ICU Тарас Котович. Однако уже на этой неделе появились поводы для волнения.

Ухудшение фона новостей по поводу возможной агрессии РФ, информация об эвакуации семей дипломатов США, и рассмотрение возможной эвакуации других посольств, а также заявления воздержаться от посещения Украины и РФ, дают импульс иностранным инвесторам возобновить выход из Украины. Виталий Минько Аналитик и директор Forex Club во Львове

Чего ждать от курса этой недели

С начала года портфель ОВГЗ на руках нерезидентов сократился на 8,3 миллиарда гривен, и темпы его падения сохраняются.

На этой неделе на курс доллара будет влиять 2 главных фактора:

Российская агрессия

Угроза полномасштабного вторжения со стороны России будет и дальше создавать нервозность на рынок, что будет негативно влиять на украинскую гривну. Уже в понедельник гривна обесценилась из-за новостей об отъезде дипломатов разных стран из Украины.

Однако пока это не главный фактор роста котировок. В пятницу Госказначейство перечислило экспортерам достаточно крупный транш НДС-возвращения – 1,8 миллиарда гривен. И на этой неделе давление на гривну со стороны этого фактора будет оставаться актуальным. Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка

Уплата налогов

Поддержку гривне на этой неделе будет оказывать возросший спрос на свободную гривневую ликвидность со стороны бизнеса, который до конца недели должен уплатить налоги.

Прогноз курса доллара по 29 января

Баланс этих двух факторов дает повод прогнозировать умеренный рост курса доллара на этой неделе. Но вполне вероятны и периоды укрепления гривны. За последние две недели на рынке сформировался достаточно значительный объем отложенного предложения, который может оказать существенное влияние на курсовую траекторию.

Анна Золотько считает, что торги на этой неделе будут очень волатильными, вероятны очень существенные курсовые колебания даже в течение одной сессии. При этом курс будет в рамках 28,15 – 28,65 гривны за доллар.

считает, что торги на этой неделе будут очень волатильными, вероятны очень существенные курсовые колебания даже в течение одной сессии. При этом курс будет в рамках за доллар. После непродолжительной стабилизации гривна продолжит ослабление, стремясь к максимальным уровням текущего года зоны 28,50 – 28,60 гривны за доллар, прогнозирует Виталий Минько.

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