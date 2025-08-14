Акции пивоваренной компании Carlsberg резко упали. Это произошло после того, как компания сообщила о падении объемов продаж и предупредила, что потребители продолжают сокращать расходы.

На сколько упали продажи компании?

Как отмечается, общий объем продаж датской пивоваренной компании сократился на 1,7%, что оказалось хуже прогнозов аналитиков. При этом в компании отметили, что спрос вряд ли улучшится до конца года, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Несмотря на спад продаж, компания повысила прогноз годовой прибыли, ссылаясь на теплую летнюю погоду и рост спроса на премиальное пиво, в том числе в Китае. Теперь в Carlsberg ожидают, что органическая операционная прибыль в 2025 году вырастет на 3-5% против предыдущего прогноза роста на 1-5%.

Мы наблюдаем устойчивую сдержанность потребителей. Они стали меньше покупать для личного употребления после роста цен на товары повседневного спроса. Он отметил, что влияние американских пошлин сложно отделить от других факторов, но сами пошлины усиливают неопределенность на рынке.

– заявил генеральный директор Carlsberg Джейкоб Ааруп-Андерсен.

В результате акции компании упали на 4,4%. С начала года и до закрытия торгов в среду их стоимость выросла почти на 18%.

Почему в Китае купили больше пива?

В Китае, где экономический спад привел к увеличению потребления пива дома, премиальный сегмент показал рост, тогда как продажи массового пива снизились. Общий объем продаж в стране увеличился на 1% благодаря расширению присутствия в крупных городах.

Почему Carlsberg решили увеличить безалкогольный сегмент?

В Carlsberg заявили, что интеграция производителя безалкогольных напитков Britvic, приобретенного в начале года, проходит успешно.

Компания также увеличила долю рынка таких брендов, как Pepsi Max и 7UP, а теплая погода в Европе способствовала росту продаж после дождливого лета прошлого года.

Во всем мире потребители стали более умеренными в своих привычках, и Carlsberg адаптирует стратегию, инвестируя в напитки с низким или нулевым содержанием сахара, а также в безалкогольное пиво. Среди молодежи растет доля тех, кто полностью отказывается от алкоголя,

– подчеркнул Ааруп-Андерсен.

Генеральный директор Carlsberg также добавил, что популярность препаратов для похудения на основе GLP-1 может иметь "определенное влияние" на продажи, но оно не будет значительным.