Новый рекорд Apple: главный секрет "пробуждения" техгиганта

Компания Apple установила новый рекорд. Стоимость ее акций взлетела выше пиковой отметки в январе. Почему так произошло – читайте дальше.

Скачок цены активов американского техгиганта произошел на фоне оптимистичного прогноза по росту компании во второй половине 2021 года.

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Новый рекорд Apple

Ценные бумаги Apple выросли на 1,8% до 144,57 доллара, побив январский рекорд. Некоторые эксперты с Уолл-стрит делают ставку на то, что в течение второй половины 2021 года продажи iPhone будут расти. Активы корпорации "прожили" самую длинную серию побед с апреля. На фоне этого рыночная капитализация Apple взлетела до 2,4 триллиона долларов.

Apple действительно проснулась за последний месяц, и в краткосрочной перспективе ее бизнес-перспективы достаточно хорошие,

– сказал Дэвид Кац, директор по инвестициям Matrix Asset Advisors.

Акции Apple взлетели до рекордно высокого уровня / Инфографика Bloomberg

С начала 2021 года акции техгиганта подорожали на 9%, тогда как его конкуренты сообщали о двузначных показателях прироста. Так произошло потому, что инвесторы хотели получить дополнительную информацию о потенциале роста компании, одновременно другие корпорации анонсировали довольно кардинальные изменения в своих ключевых сферах деятельности. Индекс S&P 500, наибольший вклад в который вносит Apple с весом 6,2%, вырос на 16%.

Эксперты JPMorgan вновь советуют инвесторам покупать активы Apple. Речь идет о том, что акции компании, как и ожидалось, вернулись во второй половине года благодаря привлекательным прогнозами относительно объемов продаж iPhone 12 и оптимистичным ожиданиям относительно следующей модели с этой серии.

Ротация с акций роста в акции стоимости в начале этого года, возможно, сдержала рост, но другие члены группы FAANMG прежнему демонстрируют высокую прибыль. Корпорация Microsoft выросла на 26% в 2021 году, после недавнего присоединения к Apple, как одной из двух американских публичных компаний, стоимость которой превышает 2 триллиона долларов. Amazon в этом году подорожала примерно на 14%, тогда как Alphabet Inc. выросла на 44%, а Facebook – примерно на 28%. Индекс Nasdaq 100 вырос на 15%.

В первой половине 2021 года требовалась небольшая пауза, поскольку рынок вращался вокруг ценных имен, которые были оставлены умирать и выглядели привлекательно. Некоторые тактические деньги ушли от таких брендов, как Apple к энергии, но я думаю, что ротация в основном исчерпала себя,

– сообщил Уэйн Кауфман, главный аналитик рынка Phoenix Financial.