Правительство Британии владеет акциями почти 200 стартапов: как это помогает спасать бизнес

Пандемия коронавируса – мощный удар для мировой экономики. Великобритания не стала исключением в этой ситуации и была вынуждена сосредоточиться на помощи бизнеса. Как это привело к тому, что теперь владеет акциями многих стартапов – читайте дальше.

Приложение для продажи билетов на концерты Dice FM, бренд безалкогольных напитков Gunna и поставщик компьютерных комплектов для дома Kano, компания Vaccitech, которая работала над созданием вакцины Astra Zeneca, входят в перечень стартапов, акциями которых владеет правительство Великобритании.

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Великобритания владеет активами сотни стартапов

Министр финансов Риши Сунак стал инициатором создания программы Фонд будущего в 2020 году для помощи британскому бизнесу, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Управляет этой программой British Business Bank, который выдал 1190 компаниям конвертируемые займы, финансируемые налогоплательщиками на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Фонд будущего был создан для увеличения притока капитала в инновационные компании в разгар пандемии, обеспечивая при этом долгосрочную ценность для налогоплательщиков Великобритании. Благодаря владению акциями многих перспективных компаний, Фонд будущего имеет хорошие позиции для поддержки и получения выгоды от их постоянного роста,

– заявили в British Business Bank.

Правительство Великобритании владеет акциями стартапов / Фото Unsplash

Конвертируемая облигация или конвертируемый долг Это тип облигаций, владелец может конвертировать в определенное количество акций обычного акционерного капитала в эмиссионной компании или денежные средства одинаковой стоимости. Это гибрид на ценные бумаги с долговыми и собственными.

В конце лета 158 займов были конвертированы в акции соответствующего количества стартапов. Это свидетельствует о том, что компании смогли привлечь дополнительный капитал частного сектора в рамках нового инвестиционного раунда. 90 компаний из этого списка находятся в Лондоне, еще четыре – в Уэльсе.