Вдвое больший показатель, чем в мире: на что украинцы тратят 50% своих доходов

Компания "Делойт" провела исследование потребительского поведения в Украине и мире, чтобы изучить разницу в расходах. Потребительские настроения украинцев сравнили с настроениями потребителей в Германии, Польше, США, Канаде, ЮАР и со средним мировым показателем.

На что украинцы тратят больше, чем другие чем другие

Таким образом, Украина – единственная среди исследуемых стран, где расходы на еду и обязательные платежи превышают 50%. При этом, украинцы значительно меньше тратят на товары и услуги, которые не являются необходимыми для базового существования.

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То есть, среди граждан других стран, которых охватывает исследование, украинцы выделяют больше всего средств на продукты питания и обязательные расходы. Этот показатель составляет 66%, что превышает средний мировой уровень почти вдвое.

Как распределяется бюджет в мире и Украине

Наиболее заметна разница в распределении бюджета на следующие категории:

Досуг (включая рестораны или кафе), отдых и туризм

Украинцы тратят 2% своего бюджета на эту категорию, в то время, как: жители Германии – 17%, Польши – 15%, США – 19%, Канады – 15%, ЮАР – 17%.

Электроника, бытовая техника и товары домашнего обихода

Украинцы тратят 2% бюджета на эту категорию, в то время, как: жители Германии – 10%, Польши – 12%, США – 12%, Канады – 10%, ЮАР – 14%.

С чем это может быть связано

В таких категориях, как одежда и обувь, здравоохранение, транспортные расходы и цифровые услуги – нет ощутимой разницы между украинцами и жителями сравниваемых стран.

Вероятно, что это связано с тенденцией к экономии среди украинских потребителей. Дело в том, что в зависимости от категории товаров, экономят от 41% до 77% украинцев. При этом, украинцы меньше всего экономят на лекарственных средствах, детских товарах и покупке готовой пищи.

Несмотря на войну, украинцы продолжают делать все возможное для поддержки себя, близких и страны. Украинские потребители устойчивые, адаптивные и неравнодушные. Они экономят, обдуманно подходят к расходам и регулярно донатят,

– заключает Александр Ямпольский, директор, руководитель отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции "Делойт" в Украине.

В то же время украинцы переосмысливают также и свои пищевые привычки и меняют приоритеты. Посещение ресторанов и баров в 2023 году сократилось до 55% опрошенных. А 65% респондентов экономят на развлечениях вне дома.