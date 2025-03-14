Сильный удар: какие потери зафиксировала России после обвала экспорта одного из самых ценных ресурсов

Потери России растут на важном рынке

Россия теряет позиции на рынке алмазов. Об этом свидетельствуют данные об экспорте драгоценных камней в Индию в 2024 году, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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За прошлый год объемы экспорта алмазов в Индию упали на 15% до 5,74 миллиона карат. Для сравнения, в 2023 году в страну ввезли 6,8 миллиона карат алмазов российского происхождения. Падение экспорта привело к денежным потерям, которые были более существенными.

За год Россия потеряла из-за уменьшения объемов экспорта алмазов 39% доходов, заработав в прошлом году 664 миллионов долларов против 1,093 миллиарда долларов в 2023 году.

Дальше – больше! В прошлом году средняя цена российских алмазов, которые импортировала Индия, обвалилась на 28% до 115,7 доллара за карат. В 2023 году российские алмазы в Индии в среднем оценивали в 160,7 доллара за карат.

При этом за прошлый год Индия в целом импортировала меньше алмазов. В 2024 году импорт упал на 23% по сравнению с 2023 годом. В целом алмазная отрасль до сих пор находится в затяжном кризисе. Ключевыми поставщиками драгоценных камней в Индию (в денежном выражении) остаются следующие страны: