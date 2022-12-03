100 самых богатых людей Китая потеряли более 1 триллиона долларов: одна из причин – репрессии

Самые состоятельные люди Китая, который является второй экономикой в мире, потеряли более 1 триллиона долларов в год. Выделяют сразу несколько причин, приведших к такому результату. Больше об этом – читайте дальше.

Состояние сотни самых богатых людей в Китае за год уменьшилось на 39% или на 1,48 триллиона долларов. Теперь их общий капитал оценивается в 907,1 миллиарда долларов.

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Самые состоятельные люди Китая потеряли более триллиона долларов

С одной стороны китайские богачи потеряли деньги из-за репрессий властей в отношении технологического сектора. Однако это далеко не единственная причина. Также на ситуацию повлияли:

Политика нулевой терпимости к коронавирусу;

Замедление темпов экономического роста;

Обвал курса юаня по отношению к доллару США (более 12% в год );

); Политическая обеспокоенность после результатов октябрьского съезда главной партии Китая.

Отмечают, что это масштабное падение капиталов за более чеми с начала отслеживания данных о китайских богачах изданием Forbes.

К примеру, на фоне усиленного внимания представителей власти к компаниям из технологического сектора, капитал руководителя компании Xiaomi Лей Цзюня уменьшился более чем в 2 раза – с 17,9 миллиарда долларов в 2021 году до 7,6 миллиарда долларов в 2022 году.

Личное состояние главы компании JD.com Ричарда Лю обрушились в 8,3 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель был равен 17,6 миллиарда долларов США.

JD.com Ричарда Лю обрушились в 8,3 миллиарда долларов. В прошлом году этот показатель был равен США. Один из известнейших в мире китайских бизнесменов Джек Ма тоже потерял почти половину собственного капитала. Сумма на счетах основателя компании Alibaba упала почти вдвое – с 41,5 миллиарда долларов в 2021 году до 20,6 миллиарда долларов в этом году.

В то же время, есть миллиардеры, которые лучше прошли через этот период. Прежде всего, это касается предпринимателей из сектора зеленых технологий. В частности, речь идет о производстве электромобилей и солнечной энергетике. Итак, капитал лидера компании JA Solar Technology Цзиня Баофана вырос 16% до 10,4 миллиарда долларов.