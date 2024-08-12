Китай рекордными темпами теряет деньги и на пути к еще большему обвалу

Китай продолжает стремительно терять иностранные инвестиции. Более того, вторая экономика мира в очередной раз фиксирует антирекорд в этом секторе.

Китай стремительно теряет деньги

За последний квартал иностранные инвесторы вывели из Китая рекордную сумму. Скорее всего, это их реакция на пессимистические прогнозы для второй экономики мира. Всего за апрель – июнь 2024 года обязательства Китая по прямым инвестициям в его платежном балансе сократились почти на 15 миллиардов долларов.

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Об этом свидетельствуют данные Государственного управления валютного контроля, которые обнародовали в минувшую пятницу. В то же время за первые 6 месяцев этот показатель уменьшился на 5 миллиардов долларов. Согласно предварительным данным Министерства торговли, новые прямые инвестиции в Китай от иностранцев в течение первого полугодия были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Параллельно китайские компании инвестировали за рубежом рекордную сумму. Речь идет о 71 миллиарде долларов.

Если падение продолжится до конца текущего года, то это будет первый чистый отток в годовом исчислении по крайней мере с 1990 года, когда начали собирать и анализировать соответствующие данные. В то же время за последние несколько лет Китай стремительно теряет популярность среди иностранных инвесторов. При этом в 2021 году этот показатель достиг рекордной отметки. Тогда в страну вложили 344 миллиарда долларов. На сегодня выделяют следующие причины оттока инвестиций из Китая: