Пригласил Тину Кароль и пожертвовал Украине миллиард: что известно о японце Хироси Микитане

Японец Хироси Микитани пожертвовал Украине 1 миллиард иен. Недавно к нему прилетела певица Тина Кароль. Зачем он ее пригласил и что известно о японском бизнесмене, читайте в материале 24 канала.

Украинская исполнительница и бизнесмен из Японии познакомились еще в 2019 году. Тогда Хироси Микитани прибыл в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. 24 канал собрал для вас интересные данные о жизни и бизнесе японского миллиардера, который активно поддерживает Украину.

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Биография Хироси Микитани

Японский бизнесмен родился в 1965 году в городе Кобэ. Отец Хироси Микитани – известный экономист Роити Микитани, который стал первым японцем-стипендиатом программы Фулбрайта в США и два года преподавал в Йельском университете. В связи с этим семья два года жила в США. Мать миллиардера завершила Университет Кобе и начала работать в торговой компании, сообщает сайт Гарвардской школы бизнеса.

В 1988 году Хироси Микитани окончил Токийский торговый университет и в том же году начал работать в Industrial Bank of Japan, который на протяжении последней половины 20 века являлся одним из крупнейших банков мира. В 2002 году этот банк стал частью японской банковской холдинговой компании Mizuho. После работы в банке бизнесмен получил образование в Гарвардской школе бизнеса.

Важной вехой в жизни японского бизнесмена стало разрушительное землетрясение в его родном городе Кобе, которое называют одним из худших в истории страны. Это произошло в 1995 году. По словам Хироси Микитани, созерцание разрушений побудило его начать собственное дело. Он сравнил это с утратой друзей или родственников.

Это заставило меня понять, что я хочу восстановить экономику Японии,

– объяснил миллиардер.

Бизнес и капитал

Поэтому в 1997 году Хироси Микитани создал компанию Rakuten, первое название которой было MDM, Inc. Буквальный перевод слова rakuten с японского – оптимизм. Мужчина решил не полагаться на инвесторов со стороны и вложил в проект свои средства. При этом он привлек к работе в компании свою жену.

В начале драйвером для Хироси Микитани было помочь владельцам малого бизнеса и японскому обществу в целом. Также бизнесмен добавил, что тогда Интернет был на стадии зарождения, и никто в Японии не покупал вещи онлайн.

В 2000 году Rakuten провела первоначальное размещение акций на бирже, а с 2010 года они начинают все громче заявлять о себе на глобальном рынке. Например, в 2017 году корпорация начала кампанию по глобальному партнерству с одним из самых известных футбольных клубов в мире. Речь идет о Барселоне. Таким образом, в Rakuten решили усиливать свое влияние на глобальной арене, сообщает официальный сайт компании.

За первые 15 лет работы компания Rakuten приобрела статус одной из самых успешных не только в Японии, но и в мире. Японская фирма является конкурентом для Amazon, особенно на Родине. В Украине эта компания наиболее известна благодаря сервису Viber, который с 2014 года принадлежит японцам.

Биржа и личное состояние основателя

На сегодняшний день компания работает и развивается во многих направлениях. Согласно данным Forbes, в 2021 году компании Tencent, Japan Post Holdings и Walmart совместно инвестировали в Rakuten более 2 миллиарда долларов.

На момент создания этого материала стоимость акций Rakuten на бирже в Токио колеблется на уровне 806 японских иен. Рыночная капитализация компании составляет 1,28 триллиона иен, согласно данным Google Финансы. В то же время, в США цена акций японской компании колеблются на уровне 6,40 доллара за штуку, тогда как рыночная стоимость Rakuten достигла почти 10,13 миллиарда долларов, информирует Yahoo!Finance.

Тогда как о личном достатке основателя компании Rakuten Хироси Микитани известно следующее:

Forbes оценивает капитал японца в 4,2 млрд долларов.

Кроме того, в 2021 году бизнесмен занимал 7 строчку в списке 50 самых богатых людей Японии.

Хироси Микитани и Украина

В 2019 году японский миллиардер Хироси Микитани приезжал в Украину. В июне бизнесмен встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тогда они обсуждали вопросы увеличения присутствия компании Rakuten на украинском рынке. Например, речь шла о расширении офиса в Одессе и еще одного офиса в столице, а также инвестиционных проектах, сообщает официальный сайт Офиса Президента.

Японский миллиардер также помог Украине после начала полномасштабного вторжения России. Хироси Микитани пожертвовал нашей стране 8,7 миллиона долларов, или 1 миллиард иен. Об этом он сообщил в твиттере, обнародовав письмо украинскому гаранту.

Именно он пригласил украинскую певицу Тину Кароль в Японию. В рамках этого визита выступила на "Rakuten Girls Awards 2022". Это самое популярное модное и музыкальное мероприятие, посвященное молодым женщинам. Кроме того, Тина Кароль провела несколько встреч и визитов в Японию.

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