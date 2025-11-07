Выгоднее золота: этот металл стабильно дорожает

Платина это очень практичный металл, который используется в ювелирной отрасли. Также его применяют в химической и электронной промышленности.

Сколько можно выручить за изделия из платины? Стоимость платины отличается, в зависимости от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ. Читайте также Лидером является вовсе не Китай: эта страна Европы активно накапливает золото Какая закупочная цена на платину, устанавливалась 6 ноября: 900 проба имеет цену – 1 782,18 гривны за грамм;

950 проба – 1 881,19 гривны за грамм;

999, проба – 1 979,21 гривны за грамм. Обратите внимание! Проба показывает долю чистого металла. Например, если на изделии указано 900, там – 90% платины. Какие закупочные цены на банковскую платину? На стоимость влияет состояние металла, отмечает Нацбанк: банковский металл, то есть, чистейшая платина – 2 062,71 гривны за грамм;

платина, которая требует ее доведения признанными производителями до стандартов качества – 2 042,08 гривны за грамм;

а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 1 980,20 гривны за грамм. Что происходит с ценами на драгоценные металлы на мировом рынке? Как сообщает Reuters, золото сегодня выросло в цене почти на 1%. Цена этого металла за унцию составила – 4 011,79 доллара.

Подорожало и серебро – на 1,4%. За унцию стоимость этого металла – 48,74 доллара. Важно! Платина сегодня подорожала на 0,4%. Стоимость унции этого металла достигла – 1 567,01 доллара.