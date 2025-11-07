Выгоднее золота: этот металл стабильно дорожает
- Цена платины варьируется в зависимости от пробы: 900 проба стоит 1 782,18 гривны за грамм, 950 проба – 1 881,19 гривны за грамм, 999 проба – 1 979,21 гривны за грамм.
- Закупочная цена банковской платины: самая чистая стоит 2 062,71 гривны за грамм.
Платина это очень практичный металл, который используется в ювелирной отрасли. Также его применяют в химической и электронной промышленности.
Сколько можно выручить за изделия из платины?
Стоимость платины отличается, в зависимости от пробы, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Какая закупочная цена на платину, устанавливалась 6 ноября:
- 900 проба имеет цену – 1 782,18 гривны за грамм;
- 950 проба – 1 881,19 гривны за грамм;
- 999, проба – 1 979,21 гривны за грамм.
Обратите внимание! Проба показывает долю чистого металла. Например, если на изделии указано 900, там – 90% платины.
Какие закупочные цены на банковскую платину?
На стоимость влияет состояние металла, отмечает Нацбанк:
- банковский металл, то есть, чистейшая платина – 2 062,71 гривны за грамм;
- платина, которая требует ее доведения признанными производителями до стандартов качества – 2 042,08 гривны за грамм;
- а вот металл, не соответствует требованиям по качеству банковских металлов – 1 980,20 гривны за грамм.
Что происходит с ценами на драгоценные металлы на мировом рынке?
Как сообщает Reuters, золото сегодня выросло в цене почти на 1%. Цена этого металла за унцию составила – 4 011,79 доллара.
Подорожало и серебро – на 1,4%. За унцию стоимость этого металла – 48,74 доллара.
Важно! Платина сегодня подорожала на 0,4%. Стоимость унции этого металла достигла – 1 567,01 доллара.