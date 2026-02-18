Не начислили выплаты по инвалидности: как действовать украинцам

Сейчас для лиц с инвалидностью продлили срок повторного осмотра и действия медицинских документов. Он составляет – до прекращения военного положения и шесть месяцев после него.

Что делать, если прекратили выплаты по инвалидности?

В частности это касается людей на ВОТ, о чем это говорится в постановлении Кабинета Министров № 390.

Читайте также Украинцам начислят стаж по уходу за лицом с инвалидностью: какие условия и правила

Но социальные выплаты все равно могут приостанавливать. Причина – непрохождение физической или видеоидентификации.

Что же делать, если не удалось пройти видеоидентификацию? Об этом рассказывает издание "На пенсии".

При таких обстоятельствах следует подать жалобу через вебпортал Пенсионного фонда (раздел "Мои обращения") результат идентификации. Нужно также добавить скан-копии паспорта, идентификационного кода и справки МСЭК (при наличии).

В обращении стоит попросить разъяснения, каким образом можно повторно пройти идентификацию с учетом состояния здоровья,

– добавили в материале.

Обратите внимание! Также можно позвонить на правительственную "горячую линию" 15-45.

Если нужен письменный ответ, то следует отправить направить запрос в Министерство социальной политики на получение публичной информации. Это делается через электронную почту info@mlsp.gov.ua.

В обращении необходимо попросить объяснить порядок применения постановлений во время военного положения в отношении лиц с инвалидностью, которые находятся в оккупации. Также авторы текста советуют требовать официального разъяснения от ПФУ.

Постановление Кабмина "Об особенностях выплаты и доставки пенсий, денежных пособий на период введения военного положения" (пункт 2) и постановление правления ПФУ №14-1 предусматривают возможность дистанционной проверки получателей пенсий с помощью средств телекоммуникационной связи,

– отметили в издании.

Заметьте! Именно Пенсионный фонд Украины принимает решение о возобновлении денежных выплат после прохождения идентификации.

Что еще следует знать об идентификации?