Победа Пекина над миллиардером Джеком Ма: как это повлияет на главных конкурентов Ant Group

Самый известный миллиардер Китая – Джек Ма – в течение последних 8 месяцев почти не появляется на публике. Всего несколько месяцев, и по самым скромным подсчетам, почти 70 миллиардов долларов. Именно так оценивают потери компании Ant Group.

А все потому, что Джек Ма открыто выступил против Пекина. Действующая власть Китая оперативно ответила, аннулировав планы Ant по первичному размещению акций на бирже. Последователи миллиардера тоже были "поставлены на место" высшим руководством Китая.

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Китай усиливает контроль над крупными корпорациями

Анонимные источники сообщают, что теперь директор Ant Эрик Цзин и его подчиненные имеют регулярно информировать Пекин о ходе реорганизации бизнеса по заказу государства. Новые инициативы будут проверять чиновники. Кроме того, продолжается обсуждение вопроса о назначении представителя правительства в высшие руководящие ряды Ant.

Китайские регуляторы начали кампанию "исправления". Внимание чиновников, кроме детища Джека Ма, привлекли такие национальные гиганты, как:

Tencent Holdings Ltd.,

JD.com Inc.,

ByteDance Ltd. (Материнская компания TikTok),

Диди Чусин.

Похоже, что Пекин решил проблему, которая годами беспокоит американскую и европейскую власть: что делать с большими технологическими компаниями, которые накопили слишком много власти. Ответ Китая – установить контроль. Все потому, что цели сектора высоких технологий в Китае, где царит свободный капитализм эпохи Интернета с богатством и влиянием, противоречат амбициям и задачам Коммунистической партии Китая.

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Это означает, что гиганты вроде Ant вынуждены работать, как старомодные банки. Кроме того, это свидетельствует об изменении баланса сил в огромной, обремененной долгами финансовой индустрии. Победителями в этой ситуации становятся государственные банки с хорошими связями, которые следуют линии партии . Пекин обосновывает свои действия тем, что крупные китайские интернет-корпорации и Финтех-компании злоупотребили своей властью на рынке. Поэтому, они хотят обуздать новаторов, при этом не нанеся удара по инновациям. Еще одна цель регуляторов – снизить финансовые риски и сохранить экономические выгоды на прежнем уровне. Главный вопрос – удастся ли им воплотить это в жизнь.

Мы вступаем в период серьезных потрясений, поскольку Пекин меняет свои отношения с технологическими гигантами – ждите, что более жесткий контроль сохранится здесь надолго. Приоритеты Пекина изменились,

– заявил Ляо Мин, соучредитель Prospect Avenue Capital с активами на 500 миллионов долларов.

Проблемы начались в октябре, когда Ма публично раскритиковал глобальных финансовых регуляторов и банки. Он заявил, что эти учреждения пытаются контролировать сектор инноваций. С тех пор власти установили новые правила: от потребительского кредитования к кредитному плечу и монополий онлайн-платежей.

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Техгиганты и банки

Дальше больше. Ant и его конкурент Tencent получили приказ разорвать "ненадлежащие связи", которые длительное время направляли миллиард пользователей их платежных приложений – Ant's Alipay и Tencent WeChat Pay – до более высокооплачиваемых услуг, таких как займы и управления фондами. Регуляторам еще предстоит принять решение о том, как две компании, которые доминируют в сфере мобильных платежей, могут направлять трафик и использовать собранные данные.

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По словам аналитика Bloomberg Intelligence Фрэнсиса Чана, прибыль Ant оценили в 29 и 115 миллиардов долларов. Это намного меньше, чем 320 миллиардов долларов, которые компания ожидала получить в прошлом году. Первые инвесторы Ant настроены более позитивно. Fidelity Investments, которой принадлежит 0,14% Ant, снизила свою оценку вдвое: с 259 миллиардов до 144 миллиардов долларов. Warburg Pincus, которая владеет 0,33% акций, оценила компанию где-то между 200 и 250 миллиардами долларов. Акции Alibaba, которой принадлежит около трети Ant, упали почти на 30%с начала ноября. Ставки высоки. В марте Tencent сообщила, что ей придется превратить свой финансовый бизнес в холдинговую компанию, контролируемую центральным банком. За день рыночная стоимость компании упала сразу на 370 миллиардом долларов.

Главными бенефициарами этой ситуации стали банки. В прошлом году банки совместно инвестировали в Финтех 31 миллиард долларов. Акции China Merchants Bank, лидера розничных банковских операций, выросли почти на 60% с момента приостановления IPO компании Ant. Корпорация Джека Ма обязали сократить свой фонд денежного рынка, некогда крупнейший в мире.

Фонд денежного рынка Это взаимный фонд открытого типа, который инвестирует в краткосрочные долговые ценные бумаги, такие как казначейские векселя и коммерческие бумаги.

Одновременно Merchants Bank, основанный в технологическом центре Шэньчжэне, ввел инвестиционные продукты, которые когда-то были предназначены для богачей и клиентов массового рынка, с вкладом лишь 100 тысяч юаней (15 475 долларов). Его розничные активы, находящиеся в управлении, за первый квартал выросли на рекордные 650 миллиардов юаней (101 миллиард долларов) – до 9,6 триллиона юаней.

Проблема в том, что малый бизнес и рядовые граждане Китая нуждаются в кредитах. Многие сотрудничал с Ant через доверие к бренду. Однако, теперь считают, предпринимателям очень трудно получить займы от государственных банков.