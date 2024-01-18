Обвал рубля и рост цен: разведка Великобритании назвала серьезную угрозу для экономики России

Полномасштабная война против Украины становится все более тяжелым бременем для российской экономики. Эксперты из Великобритании выделили главные факторы, на которые следует обратить внимание.

Британская разведка выделяет, что война России против Украины будет иметь негативные последствия для экономики государства-агрессора.

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Экономика России под угрозой

На официальной странице Министерства обороны Великобритании указано, что в России объемы импорта растут быстрее экспорта. Одним из последствий этого стало серьезное обесценение российского рубля. На этом фоне инфляция в России существенно росла.

Кроме того, центральный банк России повысил ключевую ставку до 16%. Такое решение регулятор принял уже в пятый раз с начала текущего цикла в июле 2023 года, когда этот показатель составлял 6,5%.

Что еще говорят об инфляции в России:

Согласно данным британской разведки, в конце 2023 года инфляция в России продолжала набирать обороты, вырос до 7,5% в годовом расчете по итогам ноября. В октябре этот показатель остановился на уровне 6,7%;

В то время как российская статистическая служба заявила, что инфляция в 2023 году составит 7,4%. Это почти вдвое превышает целевой показатель центрального банка России.

Эксперты из Великобритании также отмечают, что наращивание расходов на оборону в России за счет других секторов приводит к достаточно вероятным рискам перегрева российской экономики.