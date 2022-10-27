Новый резкий обвал Meta на рынке: причины и последствия

Американская компания Meta, которая ранее была известна как Facebook, зафиксировала новый серьезный обвал на фондовом рынке. Что об этом известно – читайте дальше.

Компания Meta, основателем и руководителем которой является Марк Цукерберг, обнародовала отчет за третий квартал 2022 года. Это и явилось главной причиной обесценивания акций корпорации.

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Новый обвал акций Meta

За три месяца выручка американской компании составила 27,7 миллиарда долларов. Это на 4% меньше по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Параллельно расходы Meta за этот период выросли на 19% до 22 миллиардов долларов.

Чистую прибыль корпорации оценили в 4,39 миллиарда долларов. В годовом расчете этот показатель уменьшился на 52%. Средняя цена одного объявления упала на 18% годовых.

Для Meta важное значение имеет сектор рекламы, поскольку это ее ключевой источник дохода. Однако потенциальная рецессия – это вызов и для гигантов рынка, поэтому компания решила сократить бюджет для маркетинга.

Реакция рынка

На фоне новых данных акции компании Марка Цукерберга упали на 5,59% до 129,82 доллара за штуку во время основной сессии. Однако на торгах вечером стоимость акций рухнула до 103,8 доллара за штуку.

Накануне ценные бумаги завершили с ценой на уровне 137,51 доллара за актив. Издание Financial Times сообщает, что из-за этого рыночная капитализация компании уменьшилась на 65 миллиардов долларов США. Что касается более актуальных данных, то цифры таковы:

К моменту создания этого материала, акции Meta стоят 101,15 доллара за штуку;

за штуку; На этот момент общее падение составляет более 22%;

Рыночная капитализация техгиганта составляет почти 271,8 миллиарда долларов, согласно данным Yahoo!Finance.

Капитал Марка Цукерберга

Основатель компании заявил, что в ближайшем в будущем будет еще больше сложностей с доходами. В то же время, бизнесмен подчеркнул, что есть все перспективы для возвращения доходов к восходящей тенденции. Больше о финансовое положение американского бизнесмена: