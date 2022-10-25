Скандал с Канье Уэстом и другие серьезные проблемы: что происходит с Adidas
Источник:Yahoo!Finance
Немецкая компания и один из лидеров производства на рынке спортивных товаров Adidas сейчас оказался в центре масштабного скандала из-за американского репера Канье Уэста. Однако это не единственные проблемы известной корпорации.
Во вторник, 25 октября, компания Adidas сообщила о расторжении сотрудничества с Канье Уэстом из-за его антисемитских заявлений.
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Серьезные вызовы для Adidas
Представители спортивного бренда подчеркнули, что действия и заявления американского исполнителя противоречат их ценностям, потому что они поддерживают взаимоуважение и справедливость.
Все это происходит на фоне масштабного давления в социальных сетях и инвесторов. Они потребовали отказаться от сотрудничества с репером и его брендом Yeezy. Только в 2022 году акции Adidas потеряли в цене 64%. Кроме того, падение поддерживает и усиление странных разговоров Уэста. Добавим, что по состоянию на сегодняшний день капитал репера Forbes оценивает в 2 миллиарда долларов. В 2021 году этот показатель равнялся 1,8 миллиарда долларов США.
В связи с этим решением Adidas будет вынужден перекрывать огромную дыру в своем бюджете. Популярный бренд Yeezy приносила немецкой компании примерно 1 – 2 миллиарда долларов ежегодно, согласно словам аналитика Evercore ISI Омара Саада.
Мы видим большой риск, связанный с франшизой Yeezy,
– добавил эксперт.
Что еще происходит с компанией
Помимо масштабной драмы с репером, для Adidas праздничный сезон (с конца ноября по начало января) начинается тоже с не слишком положительных новостей. Дело в том, что это последний вставший на ноги ритейлер после замедления темпов роста экономики. Это привело к резкому увеличению запасов компании, которые придется агрессивно обесценивать за счет прибыли.
В Adidas добавили, что продажи в третьем квартале выросли всего на 4%, без учета влияния волатильности на валютном рынке. В Китае этот показатель снизился на двузначный процент. Компания также предупредила уже второй раз за год, что прибыль будет примерно на 60% ниже, чем ранее прогнозировали. Позиции компании на рынке, на момент создания этого материала:
- Акции Adidas торгуются по цене на уровне 98,27 евро (97,65 доллара) за штуку, по данным Yahoo!Finance;
- С начала торгового дня ценные бумаги подешевели на 5,35%;
- Рыночная капитализация компании составляет 17,93 миллиарда евро или 17,8 миллиарда долларов.