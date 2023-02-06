Источник новой неопределенности: лира и фондовый рынок Турции зафиксировали серьезный спад

Турецкая лира зафиксировала новый минимум на рынке. Такую же динамику показал фондовый рынок. О главных факторах влияния – далее в тексте.

В ночь на 6 февраля Турцию всколыхнули мощные землетрясения, унесших жизни сотен людей. Сообщается, что толчки слышали даже в столице страны – Анкаре. Эта ситуация также повлияла на финансовые рынки.

Обратите внимание Microsoft анонсировала проект совместно с мощной фондовой биржей: первые последствия и возможности

Последствия землетрясений для финансовых рынков

Официальная валюта Турции – лира – обвалилась до нового минимума на рынке. Речь идет о курсе на уровне 18,85 лиры за доллар в начале торговой сессии. Позже денежная единица восстановила почти все свои потери.

В то же время на фондовом рынке зафиксирован ряд изменений. В частности, речь идет о следующем:

Основной индекс Стамбульской фондовой биржи, в который входят акции 100 крупнейших компаний по капитализации, на фоне новостей в стране упал 4,6%;

В то время как Индекс BIST BANKA потерял свыше 5% прежде чем компенсировать определенные позиции.

Следует добавить, что землетрясения усилили другие факторы давления на валюту и фондовый рынок. В этот список входят сильный доллар, геополитические риски и неожиданные показатели инфляции в стране

Трагические события, когда южная часть Турции пострадала от мощного землетрясения, являются источником дополнительной неопределенности в преддверии решающих выборов, которые, скорее всего, состоятся в мае,

– прокомментировал ситуацию старший валютный аналитик In Touch Capital Markets.

Действует президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова будет баллотироваться на должность. Его кандидатуру выдвинула партия, которая сейчас у власти.

Также, по всей вероятности, США будут настаивать на том, чтобы официальная Анкара придерживалась более жесткой позиции в отношении санкций против России. Дело в том, что недавно Вашингтон предупредил турецкую сторону об экспорте в Россию химикатов, микрочипов и других товаров, которые Москва может использовать для продолжения войны против Украины.