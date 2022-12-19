Благодаря санкциям и нефти: российский рубль обвалился до минимума за более чем 6 месяцев

Новую неделю российский рубль начал с серьезного падения. Что влияет на официальную валюту государства-агрессора – читайте дальше.

Российский рубль в понедельник, 19 декабря 2022 года, упал до самого низкого уровня против доллара США за более чем 6 месяцев. Есть несколько факторов, которые давят на официальную валюту России.

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Новый обвал российского рубля

Рубль ослаб на 2,4% на валютном рынке. Курс остановился на уровне 66,22 рубля за американский доллар. Это самый плохой результат денежной единицы государства-агрессора от 30 мая. Все из-за опасений относительно доходов официальной Москвы.

Дело в том, что цены на нефть остаются на достаточно низком уровне, в то время как количество санкций увеличивается. В частности, ЕС на днях согласовал 9 пакет санкционных ограничений против России Более того, с декабря начало работать нефтяное эмбарго и ценовой потолок на уровне. 60 долларов за баррель.

Кроме того, следует напомнить, что российский бюджет существенно зависит именно от продажи сырьевых товаров. Однако сейчас Россия вынуждена не только изменять направления экспорта, но и продавать свое нефть по существенно ниже ценами от рыночных показателей.

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